فيرشينين لبيدرسون: تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري بعيداً عن التسييس

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري بشكل غير مسيس مع الالتزام بسيادة وسلامة أراضي سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم إن فيرشينين بحث خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون الوضع في سورية بالتفصيل ومهام تعزيز عملية الحل السياسي التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم.

وأضافت الخارجية في بيانها إن فيرشينين أشار إلى “أهمية إجراء تقييم موضوعي للوضع في مختلف مناطق سورية وضرورة مواصلة القتال ضد الإرهابيين ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية غير المسيسة القائمة على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية بما يتفق بدقة مع تفويض الأمم المتحدة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

كما بحث فيرشينين في اتصال آخر مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس التعاون بين الجانبين في القضايا الإنسانية.

وأوضحت الخارجية الروسية إنه تم خلال الاتصال “مناقشة القضايا الأساسية للتفاعل البناء بين الجانب الروسي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع الحالي في سورية وإثيوبيا.