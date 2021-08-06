معرض فني تشكيلي وافتتاح المطبخ الحموي في حماة

حماة- حسان المحمد

افتُتح في قصر العظم في محافظة حماة، معرض فني تشكيلي، ضمن احتفالية (قسمك وعهدنا) الذي تقيمه المحافظة بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار الأسد للقسم الرئاسي، بحضور أمين فرع الحزب بحماة المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وقائد الشرطة بالمحافظة اللواء جاسم حمد، حيث عرض /12/ فناناً شاباً من أبناء محافظة حماه /40/ لوحة فنية بتقنية الألوان الزيتية، تعبر عن تاريخ حماة وأصالتها وتراثها، ورسمت اللوحات بمختلف المدارس الفنية التعبيرية والتجريدية والانطباعية.

نوار العاشق فنان تشكيلي مشارك بالمعرض تحدث عن مشاركته قائلاً: هي مجموعة من الأعمال الزيتية تحكي عن الآثار وتاريخ حماة والفلكلور الحموي، ولوحة قاطفة العنب وحجرية النواعير والأحياء القديمة إضافة إلى مشهد بانورامي يجسد مجموعة أعمال لمدينة حماة من مساجد وكنائس وأسواق شعبية.

وفي السياق نفسه تمّ افتتاح معرض المطبخ الحموي وهي فعالية سنوية تستعرض أهم الوجبات وصناعة الحلويات الحموية، بمناسبة أداء القسم الدستوري للسيد الرئيس، والذي تقيمه المدرسة الفندقية بالتعاون مع مديرية السياحة، ويتضمن أهم الطبخات التي تشتهر بها محافظة حماة كالباطرش الحموي والمتبل والشاكرية والملوخية وشيخ المحشي وعش البلبل إضافةً للحلويات كحلاوة الجبن والشعيبيات وغيرها، وذلك بمشاركة معظم مطاعم مدينة حماة.