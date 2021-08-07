إصابة متزعم من “قسد” ومرافقه بنيران الفصائل الشعبية بريف الحسكة

أصيب مسلحان من ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي أحدهما قيادي جراء إطلاق الرصاص عليهما على طريق تل حميس-تل براك بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن هجوما نفذته فصائل شعبية بالأسلحة الرشاشة على سيارة تقل متزعم ما يسمى “جهاز الأمن العام” في ميليشيا (قسد) مع مرافقه على طريق تل حميس-تل براك بريف الحسكة أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية رداً على ممارسات الميليشيا التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم واختطاف العديد من الشبان لإجبارهم على القتال في صفوفها قسراً.