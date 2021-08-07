البدء بمشروع تأهيل جمعية كفالة الطفولة بحلب

حلب – معن الغادري

بدأ العمل في مشروع إعادة تأهيل وصيانة مركزين تابعين لجمعية كفالة الطفولة في حلب، بهدف تأمين بيئة مناسبة للفتيات القاطنات ضمن المركزين وتحسين الظروف المعيشية لهن.

ويشمل المشروع الذي ينفذه متطوعون من فرع الهلال الأحمر بحلب أعمال إعادة التأهيل بشكل كامل وعلى عدة مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى صيانة المرافق الصحية وإصلاح وتركيب أبواب ونوافذ خشبية ومعدنية وتأمين مياه ساخنة بنظام الطاقة الشمسية مع تقديم سعات تخزينية إضافية للمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى أعمال تمديد وتركيب نظام طاقة بديلة للإنارة تقديم تجهيزات كهربائية للمركزين،

في حين سيستمر العمل في المشروع بمرحلته الثانية والتي ستشمل تقديم وتركيب أَسرّة وخزن للمركزين، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يشار إلى أن فرع الهلال الأحمر بحلب نفذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في المدينة والريف منها إعادة تأهيل وتجهيز مركز الطبابة الشرعية بحلب والذي تعرض إلى تدمير شبه كامل من قبل العصابات الإرهابية.

عمار سليمان عضو مجلس إدارة الجمعية أوضح ان مشروع إعادة تأهيل وصيانة المركزين وتجهيزهما بشكل كامل يسهم في تحسين الخدمات المقدمات للأطفال الذين تتكفل رعايتهم الجمعية والذي يبلغ عددهم 60 طفلاً موزعين بالتساوي على المركزين، مشيراً إلى أن التعاون في هذا المجال مع فرع الهلال الأحمر بحلب والصليب الأحمر الدولي أمر جيد وله بعد اجتماعي وإنساني.