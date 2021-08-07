الحرس الثوري للكيان الصهيوني: ردّنا على أي اعتداء سيكون قوياً وقاسياً

رد قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، على التهديدات الإسرائيلية، مؤكد أن “إيران سوف ترد على أي اعتداء بقوة، وأن الرد الإيراني سيكون قاسياً”، وقال: “هم بغنى عن تجربة قوتنا، ولكن لو أرادوا فليجربونا مرة أخرى، نحن لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها”، وأضاف: “سوف نرد على أي اعتداء بقوة، ولا يستطيعون ارتكاب أي خطأ”، مشدداً على أن “الرد الإيراني سيكون قاسياً.

من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، أنه “لو تقرر إيران مواجهة الأعداء، ستقدم على ذلك وعلن بصورة واضحة كما فعلت في عين الأسد، وأضاف: “الروايات الملفقة الأخيرة التي يطرحها الأعداء تأتي في إطار الحرب النفسية، وتعبّر عن خوف العدو من وحدة الصفوف في إيران”، وشدّد: “تلفيق الوثائق المزوّرة ليس أمراً شاقاً خاصة بالنسبة للإسرائيليين، الذين لديهم باع طويل في تزوير الوثائق، وتلفيق انفجار على متن سفينة أيضا ليس صعبا بالنسبة لهم”، وأكمل: استراتيجية الولايات المتحدة وبريطانيا و”إسرائيل” مبنية على زعزعة أمن المنطقة لإيقاع اللوم على ايران”، وأكد أن “القوات الأمريكية تدعي أنها أخرجت بقايا مسيّرة إيرانية من البحر”، متسائلاً: “في أي مختبر تم التأكد من ذلك؟”.

وفي السياق نفسه، دانت وزارة الخارجية الإيرانية بيان دول مجموعة السبع الذي حمّل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان، معتبرة أن “لا أساس له من الصحة”، ورأت في بيان لها، اليوم السبت، أن حادث السفينة “سيناريو مفتعل عشية مراسم أداء قسم الرئيس الجديد”، مؤكدة أن طهران ملتزمة بتوفير الأمن للممر المائي الاستراتيجي في الخليج ومضيق هرمز، وأضافت: أن إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لتوفير أمن الملاحة البحرية.

والجمعة، دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لمغامرات الكيان الصهيوني في المنطقة.

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “إسرائيل وحماتها يقدمون اليوم معلومات مزيفة حول الأحداث الأخيرة في مياه المنطقة لإقناع مجلس الأمن الدولي بإدانة إيران إلا أنهم فشلوا في ذلك” مشيرا إلى أن على مجلس الأمن أن يتصدى لمغامرات الكيان الصهيوني في المنطقة ويرفض أساليب الخداع والتزييف التي يقوم بها.

وكانت سفيرة ومساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي حذرت في تصريح لها ردا على تهديدات إسرائيلية ضد إيران اثر الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي حول حادثة السفينة “مرسر ستريت” في مياه الخليج من أي مغامرة وخطأ في الحسابات مؤكدة أن إيران لن تتردد أبدا في الدفاع عن نفسها وضمان مصالحها الوطنية. وقالت إن “الكيان الصهيوني هو نفسه مصدر التهديد وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة على مدى أكثر من 7 عقود من الزمن” مضيفة “إن هدف الكيان الإسرائيلي من إثارة الضجيج حول حادث السفينة مرسر ستريت هو التغطية على أعماله الإرهابية ضد الملاحة البحرية التجارية اذ أنه هاجم في غضون أقل من عامين أكثر من 10 سفن تجارية في بحار المنطقة”.

وبينت إرشادي أن هذه الأعمال الإرهابية واللاقانونية للكيان الصهيوني تهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي بصورة جدية وتخل بحرية الملاحة البحرية وتعرض للخطر أمن الطاقة مشيرة إلى أن هذا الكيان لا يزال يواصل اعتداءاته الممنهجة والمستمرة ضد سيادة ووحدة أراضي دول المنطقة.

وأكدت إرشادي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد في المنطقة الذي يمتلك السلاح النووي ويرفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي رغم المطالبات الدولية له.