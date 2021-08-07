درجة حرارة كويكب تكشف عن احتوائه على كنز

كشفت قياسات لدرجة حرارة الكويكب Psyche عن أنه مليء بالمعادن الثمينة وقد تصل قيمته إلى أكثر من 10000 كوادريليون دولار، وهو صخرة فضائية يبلغ عرضها 124 ميلاً وتدور حول الشمس في حزام الكويكبات، وهي منطقة من الفضاء بين المريخ والمشتري تحتوي على أكثر من مليون صخرة. ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، سترسل وكالة ناسا مهمة لدراسة الكويكب الغني بالمعادن في عام 2026 في محاولة لتحديد أصوله، مع بعض التكهنات بأنه كان جوهر كوكب مبكر.

كما أنه للمساعدة في هذه المهمة، تم إنشاء خريطة درجة حرارة جديدة لـ Psyche بواسطة فريق من Caltech في باسادينا بكاليفورنيا لتوفير نظرة ثاقبة لخصائص سطحه، وعادةً ما توفر صور الأشعة تحت الحمراء لصخرة فضائية بكسلاً واحداً من البيانات، ولكن باستخدام مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية / ما دون المليمتر (ALMA) في تشيلي، تمكن الباحثون من الحصول على دقة 50 بكسل ومعرفة المزيد عن سطح صخرة الفضاء.

وتمكنوا من تحديد أن السطح المعدني يتكون من 30% على الأقل من المعدن، وأن الصخور الموجودة على السطح تتخللها حبيبات معدنية، ومن المأمول أن يساعد هذا وكالة ناسا في مهمتها، حيث سيكون لديها نقطة انطلاق أكثر تفصيلاً في ملاحظاتها.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف Psyche 16 في الأصل في عام 1852 ويعتقد أنه بقايا كوكب أولي دمرته اصطدامات عندما كان النظام الشمسي يتشكل، وعلى عكس الأجسام الصخرية أو الجليدية الأخرى، يُشتبه في أن Psyche 16 مصنوع في الغالب من الحديد والنيكل.