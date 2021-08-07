سورية تدين الاتهامات المفبركة لـ “إسرائيل” والإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية ضد إيران

أدانت سورية بشدة الاتهامات المفبركة لـ “إسرائيل” والإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية ضد إيران وجددت تضامنها ووقوفها معها إزاء هذه الادعاءات الزائفة والحملة الهستيرية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح اليوم: “تدين الجمهورية العربية السورية بشدة الاتهامات المفبركة التي تحيكها “إسرائيل” والإدارة الأميركية وبريطانيا وبعض الدول الغربية التابعة لها والتي تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها ووقوفها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء هذه الادعاءات الزائفة والحملة الهستيرية فإنها واثقة بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف الأميركي والغربي، مضيفاً: ولن يكون لها أيضاً أي تأثير على خيارات إيران الوطنية ودورها البناء في حفظ الاستقرار في المنطقة في مواجهة سياسات الغرب والكيان الصهيوني لإشاعة الفوضى وخلق وتأجيج التوترات في المنطقة، ولا سيما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت عدم قيامها بمثل هذه الأعمال التي تعودت “إسرائيل” على القيام بها بدعم من الدول الغربية وحلفائها في المنطقة.