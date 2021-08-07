كوادر فنية وإدارية لفرق كرة الطليعة

حماة_ منير الأحمد

عقدت إدارة نادي الطليعة اجتماعاً بحثت خلاله العديد من الأمور، ومن أبرزها تعيين الكوادر التدريبية والإدارية لفرق كرة القدم للفئات العمرية، حيث تم تعيين عضو مجلس الإدارة طلال اليوسف مشرفاً عاماً على جميع الفرق والمراكز التدريبية في النادي ، أما كادر فريق البراعم فقد ضم كلاً من أحمد طعمه مديراً للفريق ، وعلي العفصية إداري ،واسامة قنوت مدرباً وأحمد حريري مساعداً للمدرب.

أما كادر فريق الأشبال فضم عامر دهنة مديراً للفريق ،وماهر الحسن إدارياً، وماهر أرحيم مدرباً ، ومازن أبي زمر مساعداً للمدرب، ومنذر أرحيم مدرب حراس أشبال وناشئين ،وسامر كليب مسؤول التجهيزات، فيما ضم كادر فريق الناشئين كلاً من تمام عربو مديراً للفريق ،وأيمن مرقا إدارياً، وعز الدين الدور مدرباً للفريق ، وفاخر المصري مساعداً للمدرب،وعبد القادر عروق معالجاً فيزيائياً،وماهر الزعلول مسؤول التجهيزات.

عضو الإدارة والمشرف العام على فرق الفئات العمرية طلال اليوسف أكد ل” البعث” أن قرار تشكيل الكوادر الإدارية والفنية يأتي حرصاً من إدارة النادي على النهوض بمستوى فرق كرة القدم بالنادي وتقييم مشاركاتها في الاستحقاقات الكروية المحلية، بالإضافة إلى الحرص على تنوع الآراء والأفكار التي تساهم في تصحيح أوضاع الفرق الكروية وتطويرها من أجل تحقيق النتائج المرجوة في مشاركاتها، وهو مادفع إدارة النادي لتشكيلها وتطعيمها بعناصر ممزوجة بين الخبرة والشباب من الكوادر الإدارية والفنية والتي تضم عدداً من أصحاب الخبرة ممن ساهموا في تحقيق الكثير من البطولات بجانب عدد من الطاقات الشابة التي كانت لها مساهمات في العمل الإداري.