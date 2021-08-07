ليستر ومانشستر سيتي يقصان شريط الموسم الإنكليزي

يترقب عشاق الكرة الإنكليزية معركة كروية من الطراز الرفيع عندما يلتقي فريق مانشستر سيتي وفريق ليستر سيتي للفوز بدرع الاتحاد الإنكليزي، والتي كانت تعرف سابقاً باسم الدرع الخيرية، وهي بمثابة كأس السوبر في البلدان الأخرى، وتعد الدرع الخيرية من أقدم المسابقات كون نسختها الأولى أقيمت عام 1909، وكانت تلعب في البدايات بين أكبر فريق كرة قدم محترف وأكبر فريق قدم للهواة.

وتكتسب مباراة هذه النسخة أهميتها من كونها السبر الأفضل لاستعدادات الفريقين لدخول الموسم الجديد واختبار جاهزية اللاعبين وخاصةً الجدد منهم ومدى تأقلمهم مع باقي زملائهم، ويرغب السيتيزن تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا في تحقيق الفوز على ليستر سيتي وحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه، وتحقيق انطلاقة قوية بالموسم الجديد في طريق السعي نحو حصد المزيد من البطولات، فيما يستهدف الثعالب إسقاط مانشستر سيتي واقتناص اللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

وكان مانشستر سيتي قد تمكن من حصد لقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في نسخته الأخيرة، حيث احتل صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، بينما تواجد ليستر سيتي، الذي يشارك بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الانكليزي بفوزه على تشيلسي، في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، سيكون ملعب ويمبلي الشهير مسرحاً لهذه المعركة الكروية المنتظرة.

موعد المباراة

اليوم : الساعة 7.15 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– يعتبر مانشستر يونايتد أكثر الفرق الإنكليزية حصولا ًعلى اللقب بعدما حصده 21 مرة وبفارق 5 ألقاب عن أقرب منافسيه نادي أرسنال صاحب المركز الثاني بـ 16 لقباً، والذي توج بالكأس في نسخته الأخيرة بعدما تغلب على ليفربول بركلات الترجيح.

– يعدّ نادي برايتون أند هوف ألبيون النادي الوحيد الذي توج باللقب ولم يفز مطلقاً بلقب الدوري الممتاز أو لقب كأس إنكلترا، حيث توج بلقب دوري الجنوب.

– تواجه الفريقان في 59 مباراة، فاز فيها مان سيتي في 28 مباريات، بينما حسم ليستر سيتي الفوز في 15 مباراة، وخيم التعادل على 16 لقاءً.

– سجل مانشستر سيتي 102 هدفاً في شباك ليستر سيتي، بينما سجل ليستر 75 هدفاً في شباك مان سيتي.

– جيمي فاردي هو واحد من ثلاثة لاعبين تمكنوا حتى الآن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة ضد مانشسترسيتي في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز ، جنباً إلى جنب مع غابي أغبونلاور وتوني كوتي.