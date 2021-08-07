مشروع جريح الوطن يدعو جرحى القوات الرديفة إلى مراجعة مراكز محددة في كل محافظة

دعا مشروع جريح الوطن جرحى العمليات الحربية من القوات الرديفة الذين تتراوح نسبة العجز لديهم من 40 حتى 69 بالمئة الذين صدر قرار بضمهم إلى المشروع مراجعة مراكز محددة حسب كل محافظة.

وجاء في إعلان لمشروع جريح الوطن نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المراجعة تتم خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 10 صباحاً حتى 4 ظهراً موضحاً أن الأوراق الرسمية المطلوبة تشمل صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن الصفحة الأولى من دفتر التجنيد التي تتضمن اسم شعبة التجنيد ورقم التجنيد إضافة الى رقم الحساب المصرفي الشخصي.

ووفقا للإعلان فقد تم تحديد مراكز المراجعة لمحافظة دمشق وريفها والقنيطرة منارة باب شرقي ومنارة الصليبة في اللاذقية وفي طرطوس منارة الدريكيش والمشفى العسكري بطرطوس بينما في حمص تم تخصيص بناء غرفة الصناعة ومكتب جريح الوطن وفي حماة مركز الأطراف الاصطناعية وفي حلب مكتب العزيزية.

اما في السويداء فقد تم تخصيص منارة شهبا وفي درعا مستشفى الشهيد اسماعيل سرور السعدي بينما في الحسكة المركز الطبي العسكري وفي دير الزور مستشفى الشهيد أحمد طه هويدي.

يذكر أنه انضم خلال هذا العام إلى مشروع جريح الوطن أكثر من 60 جريح عجز جزئي وكلي من جرحى القوات الرديفة ليصبح مجموع الجرحى المنضمين من قوات الدفاع الرديفة إلى جريح الوطن 630 جريحاً.

ويستهدف مشروع جريح الوطن الذي أطلقته رئاسة الجمهورية عام 2014 كل جرحى الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ويهدف إلى دعم الجريح وعلاجه وبلوغه حقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.