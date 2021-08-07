٢ مليون غرسة خطة الانتاجية باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تصل خطة انتاج الغراس في محافظة اللاذقية إلى نحو مليوني غرسة خلال الموسم الزراعي الحالي و يضم تجمّع المشاتل الزراعية في الهنادي باللاذقية مجموعة من المشاتل المتخصصة في إنتاج غراس الحمضيات والزيتون والغراس الحراجية المتنوعة.

و ذكر مدير الزراعة المهندس منذر خيربك أنّ المركز يضم ٥ مشاتل تنتج الزيتون والحمضيات و كافه أنواع الأشجار الحراجية، لافتا إلى أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات للمحافظه على الغراس، ومنها إصلاح كافه مضخات الديزل القديمة لتأمين عملها المتواصل بعد أن كانت تعتمد على الكهرباء في إطار الحرص على أن تتم السقايه بالوقت المناسب.

ونوّه خيربك بدعم وزارة الزراعة و المحافظة في كافة المجالات وخاصة في مجال تأمين محروقات لإتمام العمليه الإنتاجية وتسليمها بشكل جيّد وسليم للفلاحي مع تنفيذ كامل الخطة المقررة وضمن مواصفات الجودة المطلوبة.

ومع اقتراب موعد توزيع غراس الحمضيات و الزيتون وغراس الأشجار المثمرة المتنوعة لموسم 2021 – 2022 فإنه يتوفر لدى مراكز مديرية زراعة اللاذقية غراس زيتون (خضيري, صوراني, درملالي, سكري) وغراس حمضيات (مجموعة الحامض: ماير , انتر دوناتو ,موناكيلو , سانتا تريزا – مجموعة البرتقال: أبو صرة , يافاوي , فالنسيا, دموي – مجموعة اليوسفي: كلمنتين , ساتزوما , هجن , مندلينا – مجموعة الليمون الهندي: كريفون , بوميلو – الزفير، كما يتوفر لدى مراكز المديرية غراس أشجار مثمرة متنوعة (تفاح مطعم – إجاص مطعم – تين عقل– رمان عقل– خوخ مطعم – مشمش مطعم – عناب – كيوي عقل – توت عقل (هندي وياباني) – وردة شامية – أفوكادو بذري– جوز بذري – أكي دنيا بذرية– كرمة مجذرة) .

يشار إلى أن الاكتتاب يبدأ من 15/8/2021 و لغاية نهاية موسم التشجير.