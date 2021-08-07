18 ألف إصبعية كارب مجانا للمزارع الأسرية الصغيرة بحماة

حماة – حسان المحمد – ذكاء أسعد

لطالما اعترت محافظة حماة الأولى في رفد الأسواق المحلية بأسماك المائدة إضافة إلى أسماك الزينة التي يتم تصديرها إلى الخارج حيث تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بإنتاج اصبعيات أسماك المياه العذبة لزراعتها في المسطحات المائية من بحيرات وسدود ومجاري الأنهار والمياه العامة وذلك من خلال برنامج المزارع الأسرية ودعم المزارع الخاصة المرخصة وقيد الترخيص بهدف توفير الأسماك كمادة غذائية ضرورية ورفع حصة الفرد منها.

وكانت حماة تنتج أكثر من عشرة آلاف طن من الأسماك قبل عام 2011 لينخفض هذا الإنتاج إلى 1000 طن حاليا وذلك بسبب الحرب والأعمال الإرهابية وتدمير البنى التحتية كالأحواض الترابية القادرة على حجز المياه داخلها، وبسبب خروج 90% من المزارع السمكية والمياه العامة خارج سيطرة الدولة

ويوجد في منطقة الغاب 152 مزرعة أسماك مرخصة و115 أخرى غير مرخصة و 250 مزرعة أسرية بمساحة مائية 6500 دونم إضافة إلى المزارع الحكومية وهي مزرعة أسماك قلعة المضيق ومزرعة اسماك عين الطاقة ومزرعة اسماك شطحة بمساحة مائية 1050 دونم

ليكون إجمالي مساحة المزارع السمكية في منطقة الغاب 7550 دونم يضاف إليها 158 مزرعة اسماك مرخصة وغير مرخصة و100 مزرعة اسرية في المنطقة الإدارية التابعة لمديرية زراعة حماه وبمساحة مائية 1220 دونم لتصبح المساحة الإجمالية لمزارع الأسماك في محافظة حماه 8770 دونما طاقتها الإنتاجية قبل عشرة أعوام 10 آلاف طن تقريبا من أسماك التسمين يضاف إليها 4000 طن من الأسماك الناتجة عن الصيد في المياه العذبة

المهندس محمود عيس مدير الثروة السمكية في المنطقة الوسطى نوه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية لتحسين واقع الثروة السمكية ، مؤكدا أن ظروف الحرب والحصار الإقتصادي الخانق على وسائل ومستلزمات الإنتاج عامة والأسماك خاصة من محروقات وأدوية بيطرية وأعلاف يضاف إليها تهجير الأهالي وتدمير البنى التحتية من قبل الإرهابيين ، كل ذلك أثر بشكل كبير على ثروتنا حيث أدى إلى تراجع الإنتاج وخروج معظم المزارع السمكية عن الخدمة.

واعتبر عيسى أن عودة مزارع الأسماك إلى سابقتها مرتبط بشكل أساسي بعودة الأهالي وتشهد المنطقة حاليا عودة سريعة للأهالي من خلال التسهيلات التي تقوم بها المحافظة والهيئات المختصة والثروة السمكية والأحياء السمكية والموارد المائية وهيئة تطوير الغاب، مبينا أنه يتم تزويد 37 مزرعة سمكية في منطقة الغاب بإصبعيات بسعر مناسب من قبل مركز أبحاث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ومنح 30 مزرعة سمكية موافقات للحصول على مواد علفية من فرع الاعلاف بحماه للدورة الثانية من هذا العام و تزويد 181 مزرعة أسرية صغيرة بـ 18 ألف إصبعية كارب مجانا منها 5000 إصبعية لـ 51 مزرعة اسرية لجرحى الجيش العربي السوري مدنيين وعسكريين في مصياف.

كما قامت اللجنة الفنية المشرفة بتنفيذ بيان عملي للمزارعين الذين يمتلكون أحواض سقاية تم خلاله تعريفهم بالإجراءات الفنية الواجب اتباعها أثناء عملية التربية وطريقة التعليف وطرق التعامل مع الاسماك المرباة وشرح اهمية الاستخدام المزدوج للمياه بما يحقق الاستفادة المثلى لثروتنا المائية، وتم تزويدهم بأرقام هواتف اللجنة الفنية المشرفة للمتابعة في أي وقت، إضافة لإنشاء مجموعة على الواتس يتم من خلالها طرح أي مشكلة تواجههم وبالتالي تقديم الدعم الفني لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، كما وتقوم الهيئة ممثلة بفرعها في المنطقة الوسطى بتنفيذ جولات ميدانية دورية للكشف على هذه المزارع ومتابعة نمو الأسماك فيها والتأكد من نوعية الغذاء المقدم لها بالاعتماد على بقايا المنزل كعلف للأسماك.

والجدير بالذكر أن المشروع لاقى اهتماماً كبيرا من المزارعين لما له من اهمية وفائدة تعود بالنفع عليهم.