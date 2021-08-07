645 ألف طن زيتون و103 آلاف طن زيت تقديرات الموسم

دمشق _ ميس بركات

ينبئ المشهد العام لموسم الزيت والزيتون لهذا العام بانخفاض الإنتاج، حيث توقعت عبير جوهر مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة انخفاض إنتاج الزيتون لهذا العام بنسبة ٢٤٪ عن العام الماضي بسبب ظاهرة المعاومة وارتفاع درجات الحرارة في فترات حرجة “الإزهار والعقد” مما انعكس سلباً على نسبة الثمار العاقدة والإنتاج، في حين بلغت التقديرات الأولية لإنتاج الزيت لهذا العام حوالي 103آلاف طن، منوهة إلى أن مردود الزيت يمكن أن ينخفض في حال استمرت درجات الحرارة بالارتفاع عن معدلاتها الطبيعية مما يؤثر على عملية الاصطناع الحيوي للزيت في الثمار، بالإضافة إلى تأثير الجفاف على مواصفات الثمار وانخفاض المردود في المعاصر.

وفيما يتعلق بجودة نوعية الزيت أكدت جوهر أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ساهمت بشكل إيجابي بانخفاض نشاط الحشرات والآفات وخاصة ذبابة ثمار الزيتون في جميع المحافظات حتى الآن، مما سينعكس بصورة إيجابية على جودة الزيت الناتج. وأشارت جوهر إلى أن تقديرات إنتاج سورية من الزيتون لهذا الموسم بلغت 645331 طنا، في حين بلغت المساحة المزروعة بالزيتون حوالي 696363 هكتارا، لافتة إلى أن هذا الانخفاض كبير جداً في مناطق إنتاج أساسية تشكل حوالي ٥٠٪ من المساحات المزروعة بالزيتون في سورية وهي محافظات حلب وإدلب والتي تتركز فيها معظم الأراضي المزروعة بالزيتون في مناطق خارج السيطرة، حيث قدّر الإنتاج في محافظة حلب بحوالي 130135 طن بينما كان في الموسم الفائت حوالي 237174 طنا، وفي محافظة إدلب قدّر الإنتاج بحوالي 102122طنا بينما كان في الموسم الفائت حوالي 185000 طن، ويقدر إنتاج محافظة حمص بحوالي 98040 طنا، واللاذقية 87997 طنا، وحماة 69237 طنا، و50458 طنا في طرطوس، و40067 طنا في ريف دمشق، و21000 طن في درعا، و16685 طنا في الرقة، و10284 طنا في القنيطرة، و8689 طنا في الغاب، و8657 طنا في السويداء و160 طنا في الحسكة، في المقابل ارتفعت تقديرات الإنتاج الأولية في محافظات اللاذقية وريف دمشق والرقة والقنيطرة والحسكة مقارنة مع الموسم الماضي.