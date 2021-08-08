السماح للسوريين بالمرور ترانزيت عبر معبر نصيب-جابر إلى دول الخليج

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم السماح للسوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج، والذين دخلوا إلى سورية، بالمرور ترانزيت عبر معبر نصيب-جابر إلى دول الخليج شريطة وجود إقامة في دول الخليج اعتباراً من تاريخ 8-8-2021.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن قرار السماح جاء بعد التنسيق بين مسؤولي المعبر في البلدين، ولفتت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية بخصوص فيروس كورونا “شهادة تطعيم وتحليل بي سي آر”.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك الاتفاق جاء بالتنسيق بين ضابط الارتباط في معبر نصيب مع ضابط الارتباط في معبر جابر الأردني.