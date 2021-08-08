المقامات الموسيقية العربية في كتاب جديد

اللاذقية- مروان حويجة

يأمل الفنّان الموسيقي حسن طحّان أن يكون كتابه الجديد “المقامات الموسيقية العربية” مادة علمية أكاديمية لأهل الاختصاص وإضافة قيّمة إلى المكتبة الموسيقية. وعن كتابه يقول: الكتاب عمل وطني بامتياز، إذ أوضحت في مقدمته استقلالية الموسيقا العربية وتميّزها، وبيّنت أيضاً مساهمة الموسيقيين العرب القدماء من قبل الإسلام إلى الآن وكيف بنوا المقام الموسيقي العربي.

وعن إسهام الكتاب في رفد المكتبة الموسيقية العربية بيّن طحان: نظرتُ إلى المكتبة الموسيقية العربية فوجدتها تفتقر إلى مثل هذا البحث الموسيقي، فجاء كتابي هذا الذي قدمتُ فيه تحليلاً علمياً لـ 280 مقاماً موسيقياً عربياً وأمثلة عليها ووضعته بين يدي الباحثين في هذا المجال كمرجع أو قاموس للمقامات الموسيقية العربية. وعن أهمية المقام الموسيقي يؤكد الفنان طحّان أنه لا يبنى لحن إلا على مقام موسيقي، وتتنوع الألحان بتنوع المقامات والجمل اللحنية ولكل حالة مقام موسيقي يناسبها، وهذا يتناسب مع طبائع البشر ومناطقهم وحالاتهم اللحظية، ولذلك يُسمّى المقام الموسيقي في بلاد المغرب العربي “طبع” وهي تسمية موفقة. والكتاب مؤلف من 108 صفحات وأصبح حالياً في المكتبات، وأتقدم بعظيم الشكر للباحث الموسيقي الكبير الأستاذ زياد عجان لتفضّله بمراجعة الكتاب، وأنوه بأنّ هذا الكتاب ليس للمبتدئين وإنما لأهل الاختصاص، وربّ سائل يسأل لمَ كل هذا الكمّ من المقامات؟ وهل يتوجب على الموسيقي أن يحفظها كلها؟ أقول لا وإنما هذا تراثنا الغني بالمقامات، وأقول هذه الدراسة تفيد من أراد التعمّق بالتلحين وللعازفين الذين يقومون بالارتجال، أو ما يُسمّى بالتقاسيم، وأخيراً أتمنى أن يعتمده المعهد العالي للموسيقى لتدريس هذه المادة في مناهجه.