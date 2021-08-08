تقديراً لإنجازه في أولمبياد طوكيو.. وسام الرياضة للرباع معن أسعد

تقديراً لإنجازه في أولمبياد طوكيو ورفعه العلم السوري في أحد أكبر المحافل الرياضية تم اليوم تكريم البطل الأولمبي معن أسعد صاحب برونزية رفع الأثقال فوق 109 كغ وذلك في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق بحضور رسمي ورياضي وإعلامي.

وقلدت السيدة منال الأسد، الرئيس الفخري لاتحاد الفروسية، الرباع معن أسعد وسام الرياضة المقدم من اللجنة الأولمبية السورية، إضافة إلى تكريم مادي من قبل الاتحاد الرياضي العام لكل من البطل معن أسعد ومدربه قيس أسعد بمبلغ قدره 25 مليون ليرة سورية، كما قدم له درع من اتحاد الصحفيين.

وأكدت السيدة منال الأسد أهمية الإنجاز الذي حققه الرباع أسعد وإدخاله الفرحة إلى قلوب السوريين إلى جانب العديد من الرياضيين الذين قدموا إنجازات مهمة، ولا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا، مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها الرياضيون ليصلوا إلى البطولات العالمية، كلاعبة منتخب سورية بكرة الطاولة هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو، معربة عن أملها بأن يحقق الرياضيون السوريون المزيد من النتائج الملفتة في قادمات الأيام.

من جانبه أكد البطل الأولمبي أسعد أن هذا الإنجاز مهم جداً للرياضة السورية ويشكل حافزاً له للاستعداد للاستحقاق الأولمبي القادم وقال: لن أوفر جهداً في التدريب وسأوجه بوصلتي نحو أولمبياد باريس 2024 وسأعمل على رفع مستواي الفني والبدني بالشكل المطلوب ولا سيما أن الوزن الذي أخوض به مسابقات اللعبة من الأوزان الثقيلة التي تشهد منافسات قوية ومشاركات نوعية لأبطال العالم معرباً عن شكره وتقديره لكل السوريين وحفاوة الاستقبال والتكريم الذي “يحملني مسؤولية مضاعفة لتحقيق الميداليات والإنجازات في البطولات القادمة”.

مدرب البطل الأولمبي وشقيقه قيس أسعد كشف أن القادم سيكون أفضل من حيث التدريب والخطط الاستراتيجية للمضي قدماً وبخط بياني متصاعد للوصول إلى جهوزية تامة للمنافسة على المستوى العالمي.

وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال عماد سارة أكد في تصريح صحفي أن ما حققه البطل أسعد من إنجاز رفع خلاله علم سورية عالياً يشكل مصدر فخر لكل سوري ولنا في الإعلام الوطني الذي يؤمن بأنه شريك أساسي مع كل الفعاليات ويتكامل دوره مع عمل المؤسسة الرياضية في الإضاءة على إنجازات الأبطال ومشاركاتهم الدولية “فكان لا بد لنا من أن نكون متواجدين في استقبال البطل الأولمبي على الحدود السورية اللبنانية أثناء عودته من العاصمة اليابانية طوكيو وصولاً إلى حفل التكريم اليوم”.

وفي كلمة له خلال حفل التكريم أوضح رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أن الميدالية البرونزية التي حققها أسعد مختلفة عن الميداليات السابقة لأنها جاءت من رحم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية وهي عربون محبة لجيشنا الباسل والشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن ومنهم شقيق معن الشهيد قاسم أسعد وهو بطل رياضي ومن أسرة وطنية ورياضية بامتياز مبيناً أن الاتحاد سيقف إلى جانب الأبطال الرياضيين ومنهم الرباع أسعد وسيقدم كل الدعم المادي والمعنوي لنكون على أتم الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

رئيس اتحاد رفع الأثقال حسنين الشيخ أوضح أن الميدالية التي أحرزها الرباع معن أسعد لها أهمية كبيرة لأنها جاءت بعد معاناة كبيرة في الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا لترسم البسمة على وجوه السوريين لافتاً إلى أن بطلنا تفوق على ثلاثة عشر رباعاً من أفضل رباعي العالم وسجل اسم سورية في سجلات الأولمبيادات في لعبة رفع الأثقال.

والد البطل عبد المعين أسعد أعرب عن أمله بأن يحقق ابنه ذهبية أولمبياد باريس 2024 وأن نحتفل في هذا المكان بالإنجاز الكبير متوجهاً بالشكر إلى كل من ساهم في تكريم ابنه الذي سيحفزه على المزيد من الجهد لمواصلة التألق في اللعبة.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن الأبطال الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو استعرض بداياتهم والإنجازات السابقة لهم على الصعيدين المحلي والدولي.

حضر حفل التكريم وزيرا السياحة والتربية في حكومة تسيير الأعمال وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورئيس اتحاد الصحفيين والمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية وعدد من نجوم الرياضة.