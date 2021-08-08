“قسد” تداهم مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه

داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي عدداً من أقسام مخيم الهول للاجئين واختطفت عدداً من قاطنيه.

وذكرت مصادر محلية أن “مجموعات من ميليشيا “قسد” طوقت عدداً من أقسام مخيم الهول واقتحمت عددا من الخيام واختطفت 5 أشخاص واقتادتهم إلى مقراتها القريبة وسط حالة من الذعر والخوف سادت بين الأطفال والنساء داخل المخيم”.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا “قسد” المدعومة منها آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية استهداف منازل الأهالي وممتلكاتهم في ريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية والصاروخية مخلفة أضراراً مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 12 قذيفة مدفعية وصاروخية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت على دفعات خلال الساعات الماضية على قرية الهوشرية شمال شرقي مدينة منبج بريف حلب الشمالي. ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن تضرر عدة منازل وحقول زراعية للأهالي.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل متكرر مناطق وقرى في أرياف حلب والحسكة والرقة بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.