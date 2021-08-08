ليندا بيطار تختتم فعاليات مهرجان القلعة والوادي

حمص- سمر محفوض

اقتصرت فعاليات اليوم الأخير من مهرجان القلعة والوادي على حفل موسيقي كبير أحيته الفنانة ليندا بيطار بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عازف العود عدنان فتح الله عميد المعهد العالي للموسيقا. قدّمت فيه بيطار باقة من الأغاني لفيروز، شادية، سلوى قطريب، ألحان لسهيل عرفة وإياد الريماوي، كما شارك الطفل ميشيل صليبي الموهبة الواعدة وابن منطقة الوادي بأغنية “هوى الوديان” لوديع الصافي.

وأشار همام غالي عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حمص ومدير المهرجان إلى الإقبال الجماهيري الكبير على الفعاليات، وتميّز المهرجان هذا العام عن الأعوام السابقة بفعالياته الجديدة كالطيران الشراعي وسباق السيارات الدريفت، وأن هدف المهرجان زرع الفرحة والبسمة على شفاه الحضور ورسالة للخارج بأن السوريين منتصرون رغم الحصار الجائر المفروض عليهم، وأن الشعب السوري محبّ للحياة وهو شعب حضاري متجذر بأرضه ووطنه وسيعيد بناء ما تهدم بالإرادة والحب.

وقال المايسترو عدنان فتح الله إن المهرجان يتطور عاماً بعد آخر، مبدياً استعداده لتقديم ألحان جميلة تسعد الجمهور بشكل راقٍ وأصيل.

ليندا بيطار عبّرت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان المقام على ربوع منطقتها والمكان الذي شهد سنوات طفولتها، ويعدّ مهرجاناً مهماً وذا قيمة كبيرة، خاصة وأنه يقام بعد انتصار سورية على الإرهاب، وعودته مجدداً دليل على عودة الحياة الطبيعية للوطن، متمنية للمهرجان المزيد من النجاح والتألق خلال الأعوام القادمة.

المغترب إبراهيم قيلوح أشار إلى أن مشاركة المغتربين في هذه الفعاليات والمهرجانات تشير إلى حب الوطن الراسخ في قلوبهم وحرصهم على التواصل مع الفعاليات المنظمة للمهرجان وتقديم الدعم اللازم. أما نجيب ديب المغترب المقيم بإفريقيا فقد عبّر عن سعادته بحضور المهرجان مع أقاربه، وهو يتميّز بالتنوع الفكري والثقافي والرياضي. وأكدت عائلة المغترب ميلاد إبراهيم أن المهرجان يحمل هذا العام عنوان “احتفالية النصر” نصر بلدنا في حربها على الإرهاب، وانتصار السوريين على الظلام ومتابعة حياتهم الطبيعية وخلق الفرح والاستمرار بالبناء على الرغم من الحصار الاقتصادي الذي سننتصر عليه بالإرادة، داعين المغتربين لزيارة سورية.

ونوّهت نزهة نصور القادمة مع عائلتها من مدينة حمص لحضور حفل الختام بالتسهيلات التي قدمتها إدارة المهرجان من وسائط نقل مجانية للراغبين بحضور كافة الفعاليات وحسن التنظيم والاهتمام.