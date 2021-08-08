ورشات فنية ورياضية لتنمية المهارات

درعا- دعاء الرفاعي

ضمن برنامج تنمية مهارات الحياة لدى الأطفال واليافعين، أقامت مديرية الثقافة بدرعا ورشة ترفيهية رياضية مع الإيقاع الموسيقي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية وتناغم حركات الجسد مع الحسّ الموسيقي، تحت إشراف وتدريب رئيس النافذة الثقافية في جباب محمد الرحَوم. وفي السياق نفسه ودعماً لمواهب الأطفال واليافعين، واكتشاف مواهبهم وتنمية الفكر الإبداعي لديهم، أقامت النافذة الثقافية في خبب ورشتي رسم وأشغال يدوية بإشراف المدرّستين لودي الفزاع وليليان سليمان.

المشاركون أشاروا إلى أنه وعلى الرغم من صغر الأعمار، إلا أن الأطفال المشاركين في ورشة الرسم والأشغال اليدوية التي أقيمت أبدوا تفاعلاً وقدرة على صنع الجمال من أشياء بسيطة، مؤكدين أن الورشة تعتبر نافذة تسلّط الضوء على مواهب وإمكانات فذة عند الأطفال المشاركين.

وأكدت المدربات أنه تمّ التركيز في هذه الورشة على الأشغال الجماعية والتعاونية عن طريق المجموعات ليكون الطفل معلماً ومتعلماً في الوقت نفسه، بهدف تنمية روح الفريق في جوٍ تفاعلي مشوّق بين الأطفال، ومن مختلف الشرائح العمرية ما يعزز التواصل الاجتماعي فيما بينهم.

وعبّر عدد من الأطفال المشاركين في الورشة عن رغبتهم بتعلم المزيد في مجال الرسم وإعادة التدوير واستمتاعهم بصناعة الأشكال الفنية والتحف، ولاسيما في هذا الوقت من العام مستغلين وقت فراغهم خلال العطلة الصيفية.