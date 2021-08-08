يقف بـ”بوكيه ورد” يومياً بحثاً عن فتاة أحلامه

في محاولة طريفة للبحث عن شريكة حياته، يقف شاب بريطاني عند تقاطع طريق قريب من مسكنه بمدينة جريمسبي في شرق إنجلترا، ويصف نفسه بأنه رومانسي من الطراز القديم، مشيراً إلى أنه يقف في هذا المكان في انتظار فتاة مجهولة سبق ورآها مرة واحدة، ويقول إنه وقع في حبها من مجرد نظرة عند إشارة المرور.

ويبدو أن الابتسامة كانت كل ما يحتاجه مارتن بيكر، البالغ من العمر 41 عاماً ليعثر على فتاة أحلامه، إذ يؤكد أن عيني الفتاة جذبته سريعاً عبر نظرة لم تدم سوى لحظة خاطفة وبعدها تحرك كل منهما بسيارته في الطريق.

وقال مارتن لموقع “ديلي ميل” البريطاني إنه لا يعرف عن الفتاة سوى سيارتها الزرقاء من BMW، ويأمل أن يلتقيها مرة أخرى ليتأكد أن شعور الحب من أول نظرة لم يكن مجرد وهم في مخيلته.

ووصف مارتن الفتاة بأنها جذابة وتتمتع بسحر خاص، وقال إنه سيقف في المكان الذي التقت فيه عيناهما، ويبحث عن سيارتها على الطريق، على أمل أن تجمعه الصدفة بها مرة أخرى، وأضاف في تصريحاته “أود أن ألتقيها لأطلب منها إطلاق الضوء الأخضر لحياتنا لنرى ما سيحدث”، وتابع مارتن: “لست من النوع الذي يتوجه لفتاة لا يعرفها ويطلب منها الخروج معه، ولا أثق كثيرا في النساء، لكن هذه المرة قلت لمَ لا؟ هناك فتاة جميلة تبتسم في وجهي ويجب أن أغتنم الفرصة”، وأكد مارتن أنه سيندم إذا لم يحاول العثور على فتاة أحلامه مرة أخرى، ويأمل مقابلتها قريباً ودعوتها لتناول العشاء.