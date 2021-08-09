أشبال النواعير أبطالاً لدوري اليد رغم قصر فترة التحضير

حماة- منير الأحمد

تمكّن فريق النواعير لفئة الأشبال من التتويج بلقب دوري كرة اليد بعد تفوقه في التجمع النهائي (البلاي أوف) الذي استضافت منافساته صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية في حماة على مدار ثلاثة أيام على أندية: (اليقظة، الشعلة، دير عطية)، وأوضح عضو إدارة النادي والمشرف العام على كرة اليد هيثم خميس لـ “البعث” أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها النادي على مدار الأعوام الماضية، والتي جاءت نتيجة العمل المتواصل والجهد الكبير الذي قام به الجميع، سواء كانوا لاعبين أو أجهزة تدريبية وإدارية، إضافة إلى الدور الحيوي والمميز لجماهير الفريق التي حرصت على متابعة مبارياته ومؤازرته في اللقاءات كافة.

وأكد خميس أن فريقه استحق لقب بطولة الدوري بعد أن قدم أداء جيداً طيلة اللقاءات التي خاضها، وتوّجها بتحقيق الفوز في المباريات كافة، وهذا دليل على أحقيته في نيل اللقب، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بهذا الفريق، حيث ستتم مواصلة العناية بفرق الفئات العمرية، ومن ثم إخراج جيل جديد من اللاعبين الشباب والناشئين، ليتم رفد الفريق الأول بالعديد من العناصر القادرة على العطاء في السنوات المقبلة.

وكشف خميس أن هذا الإنجاز يعتبر أمراً مميزاً نظراً لصغر أعمار لاعبي الفريق، (أغلبهم من مواليد 2006 و2007)، فضلاً عن أن فترة التحضير للبلاي أوف كانت بسيطة وغير كافية بعكس الفرق الأخرى كاليقظة الذي كانت فترة تحضيره طويلة جداً.

بدوره مدرب الفريق عزام قصاب أكد أن التتويج كان مستحقاً بعد أن قدم اللاعبون مستويات جيدة طيلة المنافسات، ووصلوا إلى الدرجة التي تلبي طموحات عشاقه، واصفاً إياه بالفريق الذهبي الذي تمكّن من تحقيق الفوز في كافة اللقاءات التي خاضها دون أن يفرّط ولو بنقطة واحدة، مبيّناً أن أعضاء الفريق التزموا بخطة العمل التي تم اعتمادها منذ بداية منافسات البطولات المحلية، مثلما التزموا بحضور التدريبات كافة، وتنفيذ الأساليب الدفاعية والهجومية الجديدة في اللقاءات، معتبراً أن كرة اليد في النادي تمر حالياً بمرحلة التطور من حيث المستويات الفنية المرتفعة التي وصل إليها الفريق، وظهور أكثر من لاعب من فئتي الشباب والناشئين بشكل مميز يبعث بالاطمئنان على المستقبل الواعد للعبة.