أقوى نمو نصف سنوي للشحن الجوي منذ 2017

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر حزيران 2021، والتي أظهرت تحسناً بنسبة 9.9% مقارنةً بمستويات أداء القطاع ما قبل «كوفيد 19» خلال حزيران 2019.

وشهد الشحن الجوي نمواً على مدار النصف الأول بنسبة 8%، ما يُعتبر الأداء الأقوى منذ عام 2017 (عندما سجل القطاع نمواً بنسبة 10.2% على أساس سنوي)، نظراً إلى تأثير أزمة «كوفيد 19» على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي 2021 و2020، وترجع جميع المقارنات إلى حزيران 2019، حيث كانت مستويات الطلب ضمن نطاقها الاعتيادي. ولا تزال السعة الإجمالية، التي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، مقتصرة على نسبة 10.8% دون مستويات ما قبل «كوفيد 19» (حزيران 2019)، بسبب استمرار إيقاف رحلات الركاب. وانخفضت السعة المتوافرة ضمن جسم الطائرة بنسبة 38.9% مقارنةً بمستويات حزيران 2019، وتمّ تعويض ذلك بصورة جزئية من خلال زيادة سعة الرحلات المخصّصة للشحن بنسبة 29.7%. وتحسّنت القدرة التنافسية من حيث التكلفة والموثوقية في مجال الشحن الجوي بالمقارنة معها في مجال الشحن البحري، إذ انخفض متوسط سعر الشحن الجوي بالنسبة للشحن البحري بشكلٍ كبير، وانخفضت مستويات الاعتماد على عمليات شركات النقل البحري، حيث بلغت نحو 40% في أيار مقارنةً بـ70-80% قبل الأزمة الصحية العالمية.

(وكالات)