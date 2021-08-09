الاتحاد الألماني يطلب بيان وضع لاعبين من نادي الاتحاد!

حلب- محمود جنيد

طلب اتحاد كرة القدم من نادي الاتحاد بموجب كتاب رسمي، وعطفاً على طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم، على برنامج مطابقة اللاعبين الالكتروني (TMS)، بيان وضع اللاعبين: عبد الله عفوف وهو من مواليد 2004، وأحمد عماش وهو من مواليد 1994، خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، ما استدعى إعادة الموظف المختص الذي تم صرفه إلى العمل قبل استكمال الإجراءات المتعلقة بفترة الانتقالات، علماً بأن اللاعبين، كما علمنا من مصدر خاص، مقيدان بشكل رسمي على كشوف نادي الاتحاد بعقود موثقة.

من جانبه المحامي أيمن حزام، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد، مدير فريق كرة القدم الأول، كشف لـ “البعث”عن الظروف الصعبة التي يعيشها النادي على المستوى العام، وفريق رجال كرة القدم من جملتها، والتي يحاول التعامل معها لتحسين الأمور قدر المستطاع، وبالنسبة لمشاركة الفريق الأول في دورة تشرين الكروية التي خرج من دورها الأول، أشار حزام إلى عدم جاهزية الفريق البدنية بسبب ضيق الوقت، وفترة التحضير التي لم تتعد عشرين يوماً، وبالتالي فإن ما قدمه الفريق في الدورة بشكل عام يعتبر معقولاً، مع الفائدة التي خرج بها، مع تأكيده على أن عناصر الفريق جيدون إفرادياً، لكنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لرفع جاهزيتهم البدنية والفنية، متمنياً أن يتمكن فريقه من تجاوز مطبي تشرين والجيش تباعاً في الجولتين الأولى والثانية في الدوري بعد أن أوقعته القرعة الصعبة بمواجهتهما باكراً، ليتسنى له التقاط أنفاسه، ومواصلة التحضير، ورفع الجاهزية بعد فترة التوقف.

وحول مغادرة اللاعب سامر خانكان، كما يشاع، للفريق متوجّهاً نحو الدوري البحريني، فقد نفى مدير الكرة الاتحادية الأمر، مؤكداً أن هذا لن يتم إلا بعلم وموافقة الإدارة التي وثّقت تعاقدها معه، وبالتالي حصول النادي على حصته من قيمة العقد مقابل ورقة التنازل إن وافق المدرب على رحيله، على عكس اللاعب عبد الناصر حسن الذي طلب مدرب الفريق فسخ التعاقد معه بسبب عدم جديته، وفتور عطائه مع الفريق خلال دورة تشرين.