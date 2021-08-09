العراق.. عمليات تدمير ممنهجة تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية

يتواصل استهداف أبراج الطاقة الكهربائية في العراق في عمليات منظّمة يبدو أنها تستهدف هذا القطاع. ففي أحدث هجوم على أبرج الطاقة، أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، تدمير 3 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، إثر استهدافها بعبوات ناسفة من قبل مجهولين.

وأفاد بيان لوزارة الكهرباء بأن الهجوم أسفر عن “انقطاع خط كهرباء القيارة – سد الموصل غربي محافظة نينوى جراء سقوط 3 أبراج بفعل تفجيرها بعبوات ناسفة”، وأضاف أن “منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، تعرّضت إلى هجمات متكررة خلال الأسبوع الماضي، ما تسبب بسقوط 20 برجاً وتوقف عدة خطوط، وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية”.

وكان هجوم مماثل، تسبب بانقطاع خط للكهرباء في محافظة نينوى أيضا، الأحد، إثر تفجير أحد الأبراج بعبوات ناسفة.

وخلال الأسابيع الماضية، شهد العراق هجمات متصاعدة تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد، في بلد ينتج بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يحتاج أكثر من 30 ألفاً، وفق مسؤولين في القطاع.

وتتهم الحكومة العراقية إرهابيي “داعش” بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتبنّى “داعش” عشرات الهجمات على شبكة الكهرباء في العراق، وهدّد البنية التحتية الحيوية الأخرى، فيما قالت قوات الأمن العراق: إنها أحبطت عدة محاولات أخرى.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. وتتكرّر هذه الأزمة كل صيف، وتدفع في كل مرة العراقيين للخروج إلى الشوارع احتجاجاً.

واستنزف العراق حوالي 80 مليار دولار على تحسين القطاع، لكن لم يلمس العراقيون أي تقدّم أو تحسّن.