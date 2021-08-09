“حماية الغابات” يتهم الفلاحين بالتسبب بحرائق مصياف

دمشق – ميس بركات

شهدت منطقة مصياف خلال الفترة الماضية سلسلة من الحرائق الحراجية، وبيَّنَ مدين علي رئيس مركز حماية الغابات بمصياف في تصريح “للبعث” عبر اتصال هاتفي وصول عدد الحرائق الحراجية في المنطقة إلى 150 حريق حراجي زراعي كان آخرها اليوم في منطقة البياضية، لافتاً إلى أهمية الخطط التي تم وضعها من قبل وزارة الزراعة على مدى العام لتلافي الوقوع في لهيب حرائق الغابات الذي شهدناه العام الماضي، حيث تم تعيين عناصر موسميين وتوزيعهم على مجموعات عمل ضمن المناطق الخطرة، إضافة إلى تزويد المنطقة ب8 صهاريج موزعة في المناطق الأكثر حساسية مع فرق مجهزة للإطفاء والتي شاركت بإخماد تلك الحرائق.

وأرجع علي السبب الأكبر في نشوب هذه الحرائق إلى إهمال الفلاحين وعدم قدرتهم على “حراثة الأرض” نتيجة غلاء المحروقات ما يجعلها عُرضة للإشتعال بسرعة، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الحرائق التي وقعت إلى الآن ضمن أراضي مهجورة ولم تسبب بأضرار تذكر، و ما تبقى وقع ضمن أراضي زيتون وكرمى وحراج، في المقابل هنالك قسم لا بأس منه من هذه الحرائق كانت بفعل مجموعات إرهابية هدفها القضاء على الغطاء النباتي ونبذل المستطاع للوصول إليهم، مشيراً إلى أن عدد عناصر الإطفاء بالمركز وصل إلى 200 عنصر بين مؤقت ودائم منوّهاً إلى أنه كلما زاد عدد العناصر والعمال، كانت آلية العمل أسرع وأفضل، وهذا ما نسعى له خلال المرحلة المقبلة.