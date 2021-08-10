استمرار مؤشرات خطورة الحريق لغابات شمال غرب سورية اعتباراً من يوم غد وحتى الجمعة القادم

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق تشير إلى استمرار تأثر أغلب مناطق الغابات في شمال غرب سورية بالمستويات المرتفعة لمؤشر خطورة الحريق اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى الجمعة القادم.

وأوضحت رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة أن المنصة نشرت تحديثا لنشرتها يبين خارطة خطورة الحريق لمناطق الغابات في شمال غرب سورية للفترة من الـ 10 وحتى الـ 13 من الشهر الجاري.

وبينت قرموقة أن استمرار مؤشرات خطورة الحريق لغابات شمال غرب سورية اليوم بنفس مستوياتها تقريباً لليومين السابقين بحيث يسيطر مؤشر الخطورة المتوسط “طول اللهب معتدل وكذلك شدة الانتشار ويمكن إخماد الحريق بسهولة باستخدام الأدوات اليدوية” على أغلب المواقع.

وأشارت قرموقة إلى أن المؤشرات تبدأ بارتفاع تدريجي للأيام من الـ 11 وحتى الـ 13 من الشهر الجاري وتزداد نسبيا مساحة الأراضي المتأثرة بمؤشر الخطورة المرتفع حيث يمكن للحرائق أن تنتشر بسهولة وبشكل خاص على المنحدرات أو بوجود الوقود الكثيف “الأعشاب”.

وبينت قرموقة أن المنصة حذرت من خطورة إشعال أي حرائق إذ ما زلنا ضمن موسم حرائق الغابات المتوسطية واشتداد سرعة الرياح مع جفاف الغطاء النباتي الأرضي ما يسهم في انتشار غير محسوب للنيران.