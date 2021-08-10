الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشكيل الوزارة السورية الجديدة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (208) لعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة-1- تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:

– المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء.

– العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء/ وزيراً للدفاع.

– الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف.

– السيد منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.

– المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.

– الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية.

– الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.

– اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية.

– المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة.

– الدكتور بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

– المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

– المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة.

– الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة.

– الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية.

– القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل.

– الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية.

– الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية.

– المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل.

-المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية.

-الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة.

-السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة.

-المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

-المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء.

-المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة.

-الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين.

-الدكتور عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

-السيد عبد الله عبد الله وزير دولة.

-السيد محمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

-الدكتور بطرس الحلاق وزيراً للإعلام.

-الدكتورة ديالا بركات وزير دولة.

المادة-2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 2-1-1443 هجري الموافق لـ 10-8-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

والمهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء من مواليد إدلب عام 1953 تخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة مواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009 وعين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظاً للقنيطرة عام 2011 ووزيراً للأشغال العامة من عام 2013 حتى 2016 ووزيراً للأشغال العامة والإسكان من 2016 حتى 2018 وعضواً في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2013 ووزيراً للموارد المائية منذ عام 2018.

كلف في الشهر السادس من عام 2020 مهام رئيس المجلس إضافة إلى مهامه وزيراً للموارد المائية وكلف تشكيل الحكومة في 30-8-2020.

والعماد علي عبد الله أيوب وزير الدفاع من مواليد اللاذقية عام 1952 وانتسب إلى الكلية الحربية بتاريخ 1-11-1971 اختصاص مدرعات وتدرج بالرتب العسكرية حتى رقي إلى رتبة عماد بتاريخ 1-1-2012 وشغل العديد من الوظائف القيادية العسكرية بينها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة منذ تاريخ 21-7-2012.

اتبع العماد أيوب عدة دورات داخل سورية وخارجها أهمها دورة ركن مختلف الصنوف في الاتحاد السوفييتي/ أكاديمية فرونزة العسكرية من عام 1982 إلى 1986 ودورة قيادة وأركان عليا وحصل على العديد من الأوسمة أهمها وسام الشجاعة من الدرجة الممتازة ووسام الإخلاص السوري من الدرجة الممتازة ووسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة ووسام الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ووسام السادس من تشرين الأول وعدة أوسمة تدريب قتالي من مختلف الدرجات.

وتمت تسمية العماد أيوب وزيرا للدفاع منذ عام 2018.

والدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف من مواليد طرطوس 1958 حائز إجازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق عام 1983 وماجستيراً من جامعة الدراسات الإسلامية عام 1997 وشهادة الدكتوراه في اجتهاد الجماعة والمجامع الفقهية المعاصرة عام 2000 من جامعة الدراسات الإسلامية.

حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير العالي بمرتبة علامة مفكر والمساوية للدرجة العالمية “دكتوراه دولة” عام 2007 من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في كندا إضافة إلى إجازة في التفسير من جامعة الأزهر.

عمل مديراً لأوقاف محافظة طرطوس ومفتي المحافظة من عام 1985 إلى 2002 ومعاوناً لوزير الأوقاف للشؤون الدينية عام 2002 وكان وزيراً للأوقاف منذ عام 2007.

له العديد من المؤلفات والدراسات الدينية وألقى العديد من المحاضرات الدينية والاجتماعية وشارك في الكثير من المؤتمرات الإسلامية.

والسيد منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية من مواليد السويداء 1960 حاصل على إجازة في الأدب الفرنسي عام 1983 من جامعة دمشق ودبلوم في الترجمة والتعريب في اللغة الفرنسية 1985 من جامعة دمشق ودبلوم في العلاقات الدولية من المعهد الوطني للإدارة العامة في باريس.

شغل منصباً دبلوماسياً عام 1994 في وزارة الخارجية ومسؤول الشؤون الثقافية وشؤون الكونغرس الأميركي في السفارة السورية في واشنطن من 1995 إلى 2000 ومستشاراً في وزارة الخارجية ونائب مدير إدارة المراسم في الوزارة من 2000 إلى 2002 ونائب مدير المراسم في رئاسة الجمهورية 2003 وأمين عام رئاسة الجمهورية عام 2008 ووزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية منذ 2009.

والمهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة من مواليد اللاذقية عام 1964 حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة تشرين 1987 عمل في شركة الساحل للإنشاء والتعمير عام 1988 ومهندس تنفيذ في مشروع توسيع مرفأ اللاذقية بين عامي 1989 و1990 ومهندس تنفيذ في مشروع شبكات ومفيض سد الثورة باللاذقية بين عامي 1990 و1992 وتسلم منصب مدير لعدة مشاريع بين عامي 1992 و2001.

وشغل مدير فرع دمشق لشركة الساحل للإنشاء والتعمير بين عامي 2001 و2003 ومدير فرع اللاذقية للشركة العامة للبناء والتعمير بين عامي 2003 و2004 ومدير عام حوض الساحل بين عامي 2004 و2005 وتسلم مهام مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية بين عامي 2006 و2011 وخلالها ترأس الجانب السوري باللجنة السورية اللبنانية للمياه الدولية المشتركة واللجنة السورية الأردنية للمياه الدولية المشتركة واللجنة السورية التركية للمياه الدولية المشتركة وعين محافظاً لمحافظة ريف دمشق منذ تشرين الأول 2011 وسمي وزيرا للإدارة المحلية والبيئة منذ عام 2016.

والدكتورة سلام سفاف وزير التنمية الإدارية من مواليد حماة 1979 حائزة شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من فرنسا عام 2010 وماجستيراً في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وماجستيراً محترفاً في الإدارة العامة من المعهد الوطني للإدارة العامة وشغلت وظيفة معاون وزير التنمية الإدارية وبعدها وزيرة للتنمية الإدارية منذ عام 2017 وأشرفت على وضع الهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية لعدد من الوزارات ومدربة ومحاضرة في مجالات بناء القدرات وتعزيز المهارات الإدارية والتفاوض والاتصال الفعال ولها عدد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والفرنسية.

والدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مواليد دمشق 1977 شغل وظيفة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 2015 وكلف سابقاً مهام مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وكان عضواً في الهيئة التدريسية بجامعة دمشق ووزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 2017.

واللواء محمد خالد الرحمون وزير الداخلية من مواليد إدلب 1957 تقلد مناصب عسكرية عدة بينها رئيس شعبة الأمن السياسي ثم عين وزيراً للداخلية منذ عام 2018.

والمهندس محمد رامي مرتيني وزير السياحة من مواليد حلب 1970 حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب شغل مواقع إدارية عدة منها نائب لرئيس اتحاد غرف السياحة السورية في الدورة التأسيسية ورئيس لمجلس اتحاد غرف السياحة السورية من عام 2008 إلى 2016 ومعاون لوزير السياحة ثم وزير للسياحة منذ عام 2018.

والدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من مواليد حماة 1960 يحمل شهادة دكتوراه بالهندسة المدنية من جامعة موسكو الحكومية وشغل مواقع إدارية عدة منها نائب عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث وعميد للكلية من 1999 حتى 2005 ورئيس لجامعة البعث منذ عام 2017 وهو عضو مؤتمر عام في نقابة المهندسين وسمي وزيراً للتعليم العالي عام 2018.

والمهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان من مواليد اللاذقية 1961 يحمل شهادة بكالوريوس هندسة مدنية وماجستيراً في الدراسات المتكاملة بالتخطيط الاقليمي من جامعة دمشق وشغل مواقع إدارية عدة منها مدير المؤسسة العامة للإسكان ثم وزير للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2018.

والمهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة من مواليد دمشق 1974 يحمل إجازة بكالوريوس هندسة اتصالات من جامعة دمشق وماجستيراً في إدارة الأعمال الالكترونية شغل مواقع إدارية عدة منها مدير فرع اتصالات دمشق ومدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات ومدير عام تنفيذي للشركة السورية للاتصالات وسمي وزيراً للاتصالات والتقانة منذ عام 2018.

والدكتورة لبانة مشوح وزير الثقافة من مواليد دمشق عام 1955 حاصلة على الدكتوراه عام 1986 في اللسانيات العامة من جامعة باريس الثامنة في فرنسا بدرجة الشرف العليا وأستاذة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق من عام 2005 حتى 2016 وعضو مجمع اللغة العربية منذ عام 2008 وعميد المعهد العالي للغات 2011/2012 ووزيرة للثقافة من عام 2012 حتى 2014 ومنذ عام 2020 وعضو مجلس إدارة هيئة التميز والإبداع منذ عام 2019 ومستشارة للاستراتيجيات الثقافية والتنموية لدى الأمانة السورية للتنمية وحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في مجال النقد والدراسات والترجمة لعام 2019.

والدكتور دارم طباع وزير التربية من مواليد دمشق عام 1958 باحث وأستاذ جامعي موسوعي مختص في الصحة العامة وعلوم المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من ألمانيا ويحمل شهادتي دكتوراه من جامعات لايبزغ وجورج اوغوست بغوتنغن بألمانيا إضافة إلى شهادات تدريب في مجالات أصول التعليم من تيرامو بإيطاليا وفي مجال الإدارة الموجهة للأهداف من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وفي مجالات التربية البيئية والتربية الصحية والبحث العلمي من مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وفنلندا واليونان واليابان والصين وغيرها وهو خبير معتمد في مركز أثينا لمنظمة الصحة العالمية في مجال تعليم العلوم الصحية والبيئية منذ أكثر من ربع قرن على مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط وله العديد من المقالات والكتب والبرامج التلفزيونية والمحاضرات في مواضيع الثقافة العامة وثقافة الطفل والعلوم المختلفة.

شغل عدة مناصب علمية في الجامعة من رئيس قسم ونائب عميد وعميد كلية كما أدار عدداً من المشاريع الدولية ضمن سورية وتم ندبه عام 2015 مديراً للمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية وبقي حتى عام 2019 وتمت تسميته عام 2019 معاوناً لوزير التربية وسمي وزيراً للتربية منذ عام 2020.

والقاضي أحمد السيد وزير العدل من مواليد القنيطرة عام 1965 خريج كلية الحقوق في جامعة دمشق 1994.

شغل مهام قاضي تحقيق أول ومن ثم قاضي تحقيق مالي ومحامي عام ريف دمشق ومحامي عام أول بدمشق ومستشار لمحكمة النقض وسمي وزيرا للعدل منذ عام 2020.

والدكتور تمام رعد وزير الموارد المائية من مواليد حمص عام 1965 حاصل على شهادة دكتوراه بالهندسة المدنية اختصاص هندسة وإدارة الموارد المائية عام 2013.

عمل مهندساً استشارياً في نقابة المهندسين السوريين وشارك بعدة لجان منها اللجنة الوطنية لوضع السياسة المائية في سورية واللجنة المركزية للشبكة المركزية للبحث العلمي في مجال المياه وأشرف على تنفيذ عدة مشاريع في مديرية الري العامة في حوض العاصي.

كان رئيس مجموعة ري أعالي العاصي من عام 1991 إلى 1994 ومهندساً مشرفاً على تنفيذ كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث وشارك بإعداد دراسات لعدة مشاريع بحوض العاصي وكلف معاوناً لمدير فرع حمص لحوض العاصي إضافة إلى رئيس قسم التخطيط والدراسات وكان مدير فرع حمص لحوض العاصي من 2004 إلى 2005 ومعاون مدير الموارد المائية في حمص للشؤون الفنية من 2006 إلى 2011 ومدير الموارد المائية بحمص من 2011 إلى 2015 ومدير عام الشركة العامة للدراسات المائية من 2015 إلى 2019 ومعاون مدير عام الشركة العامة للدراسات الهندسية ومدير عام المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي منذ عام 2019 وسمي وزيرا للموارد المائية منذ عام 2020.

والدكتور كنان ياغي وزير المالية من مواليد سلمية بريف حماة عام 1976 حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال “استثمار وتمويل” من جامعة دمشق عام 2010 وماجستير في التمويل جامعة عين شمس بمصر عام 2005 ودبلوم عال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية عام 2005 ودبلوم دراسات عليا في إدارة الأعمال من جامعة حلب عام 2001 وإجازة في إدارة الأعمال من جامعة حلب عام 1999.

وعمل لدى مصرف سورية المركزي منذ عام 2006 ولغاية عام 2015 حيث تولى عدة مهام منها مدير مديرية الخزينة ومدير مديرية العمليات المصرفية ورئيس قسم إدارة الأوراق المالية الحكومية وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية منذ عام 2015.

أستاذ جامعي في قسم التمويل بالجامعة العربية الدولية الخاصة وعمل استشارياً اقتصادياً لدى العديد من المنظمات الدولية وشارك في عدة دورات تدريبية أبرزها دورة في هيكل الأسواق المالية في بنك إنكلترا المركزي ودورة تدريبية في البنك التجاري الألماني كوميرز بنك حول الاستثمار في الأسواق المالية وتشكيل المحافظ الاستثمارية بمدينة فرانكفورت الألمانية ودورة في بنك إيطاليا المركزي بإدارة العمليات النقدية والاحتياطيات الأجنبية ودورة تدريبية حول إدارة الاحتياطيات الأجنبية والدين العام في بنك بلجيكا المركزي.

له العديد من الدراسات والأبحاث العلمية المنشورة تتعلق بالأسواق المالية والقضايا المصرفية والمالية وسمي وزيرا للمالية منذ عام 2020.

والمهندس زهير خزيم وزير النقل من مواليد اللاذقية عام 1963 حاصل على دبلوم هندسة مدنية من جامعة تالينين في روسيا الاتحادية “الاتحاد السوفييتي سابقاً” عام 1987.

الأعمال التي كلف بها سابقاً.. مهندس تنفيذ وإشراف في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية منذ عام 1987 ومدير فرع ومدير مركزي في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي بحلب منذ عام 1996 ومعاون مدير عام في مؤسسة الإسكان العسكرية منذ عام 2008 وكلف مديراً للفرع 7 الإنشائي في مؤسسة الإسكان العسكرية في عام 2012 إضافة إلى عمله معاوناً للمدير العام ثم مديراً عاما لمؤسسة الإسكان العسكرية منذ عام 2017 وسمي وزيرا للنقل منذ عام 2020.

والمهندس بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية من مواليد صافيتا عام 1969 حاصل على إجازة في هندسة البترول من جامعة البعث عام 1993 باشر العمل في الشركة السورية للنفط/مديرية حقول الجبسة عام 1993 وكان مهندساً في مشروع غاز المنطقة الوسطى من عام 1993 لغاية 1995 وكلف رئيساً لمحطة غاز النجيب وعمل بصفة مهندس عمليات رئيسي مع شركة كونيكو فيليبس في دير الزور 2001-2003.

كان رئيس دائرة تجميع ومعالجة الغاز في الشركة السورية للغاز من عام 2003 إلى 2005 وعمل معاوناً لمدير التخطيط والتدريب والمعلوماتية ورئيس دائرة الدراسات الاقتصادية في الشركة السورية للغاز من عام 2006 إلى 2009 ومعاون مدير عقود الخدمة في المؤسسة العامة للنفط من عام 2010 حتى 2012 ومدير عقود الخدمة في المؤسسة العامة للنفط من 2012 ومعاون مدير عام المؤسسة العامة للنفط إضافة إلى عمله مديراً لعقود الخدمة حتى 2018.

وكلف مديراً عاماً للمؤسسة العامة للنفط من 2018 وسمي وزيرا للنفط والثروة المعدنية منذ عام 2020.

والدكتور حسن الغباش وزير الصحة من مواليد دمشق عام 1971 حاز إجازة بالطب البشري من جامعة دمشق عام 1998 وتابع الاختصاص في مجال أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق في مشفى المواساة الجامعي حتى عام 2002.

حاز العضوية في الأكاديمية الأمريكية لأمراض الأذن والأنف والحنجرة عام 2003 ونال شهادة البورد العربي وحصل على شهادات خبرة من بلجيكا وسويسرا وإسبانيا باختصاصات نوعية كمجال زراعة القوقعة وجراحة الأذن المجهرية وجراحة الجيوب التنظيرية.

عضو مؤسس للجمعية العربية لأطباء الأنف في القاهرة وعضو هيئة البورد السوري ورئيس لجنة التدريب لأمراض الأذن والأنف والحنجرة منذ عام 2017 وانتخب رئيساً للجمعية السورية لأطباء الأذن والأنف والحنجرة من عام 2014 حتى 2019 وانتخب نقيباً لأطباء دمشق عام 2019 وسمي وزيراً للصحة منذ عام 2020.

والسيد زياد صباغ وزير الصناعة من مواليد حلب عام 1960 يحمل إجازة جامعية في الكيمياء التطبيقية من كلية العلوم بجامعة حلب عام 1986.

مدير عام الشركة العامة الصناعية للزيوت النباتية في حلب بين عامي 2004 و2013 وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب بين عامي 2005 و2010 وعضو لجنة الرقابة والتفتيش في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

درس علوما إدارية في كلية الدفاع الوطني وسمي وزيرا للصناعة منذ عام 2020.

والمهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والاصلاح الزراعي من مواليد دمشق عام 1960 حصل على شهادة الهندسة الزراعية عام 1982 وشغل وظيفة خبير زراعي وباحث مستقل في القطاع الزراعي والتنمية الريفية والمجتمعية منذ عام 2015 ومستشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي منذ 2012 ولغاية 2014 وتم تكليفه مدير إحصاء وتخطيط منذ 2004 ولغاية 2011 ومدير صندوق دعم الإنتاج الزراعي من 2008 ولغاية 2010 ومدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث من 2005 ولغاية 2007 ومدير التخطيط والتعاون الدولي من 2010 ولغاية 2011.

كما شغل منصب مدير الشؤون الزراعية من عام 1997 حتى 2001 ومدير مشروع برنامج الغذاء العالمي في سورية رقم 2418 من عام 1987 ولغاية 2000 ورئيس مشروع الحزام الأخضر لتشجير المناطق الجافة وشبه الجافة في مناطق الاستقرار الزراعي الثالثة والرابعة بمحافظات ريف دمشق ودرعا والسويداء وحمص وحماة وادلب وحلب 1983-1996 وسمي وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي منذ عام 2020.

والمهندس غسان الزامل وزير الكهرباء من مواليد دمشق 1963 حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام 1993.

بدأ عمله في الشركة العامة لكهرباء درعا 1995 وشغل مهام رئيس دائرة صيانة طوارئ المتوسط من عام 2000 حتى 2011 ومدير التشغيل عام 2012 ومعاون مدير شركة كهرباء درعا عام 2014 ومدير عام شركة كهرباء درعا عام 2017 حتى 2020 وسمي وزيرا للكهرباء منذ عام 2020.

والمهندس محمد فايز البرشة وزير دولة من مواليد دمشق 1955 حاصل على إجازة في الهندسة الكيميائية من الاتحاد السوفييتي عام 1982 وهو عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوري وعضو المكتب التنفيذي أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابات العمال من عام 2002 حتى عام 2015 وعمل مستشاراً في الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو قيادة فرع دمشق للجبهة الوطنية التقدمية وعضو مكتب تنفيذي في الرابطة السورية لخريجي المؤسسات التعليمية الروسية والسوفييتية وسمي وزيراً للدولة منذ عام 2020.

له عدد من الكتب المترجمة عن اللغة الروسية لديه ابنتان توءم.

والدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين من مواليد قرية غصم التابعة لمحافظة درعا عام 1954 كان فاعلاً في حياة الحركة الطلابية في سورية بدءاً من عضويته في قيادة اتحاد الطلبة في جامعة دمشق ثم عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد قبل أن ينتخب نائباً لرئيس اتحاد الطلاب العالمي.‏

حائز الإجازة في الآداب قسم اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق عام 1978 كما نال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنكليزي من جامعة شارلز الرابع في براغ عام 1992‏.

انتقل الدكتور المقداد في عام 1994 إلى العمل بالسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة حيث عمل في مختلف لجان الأمم‏ المتحدة ومثل سورية في العديد من المؤتمرات الدولية وعين نائباً للمندوب الدائم وممثلاً لسورية في مجلس الأمن.‏

وترأس عدة جلسات لمجلس الأمن كما حل نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأس عدداً من اجتماعاتها.‏

عين سفيراً للجمهورية العربية السورية ومندوباً دائماً لها في الأمم المتحدة في عام 2003 وفي عام 2006 عين نائباً لوزير الخارجية.

ورئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في سورية وسمي وزيراً للخارجية والمغتربين منذ عام 2020.

والدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مواليد دمشق عام 1958 حصل على شهادة الدكتوراه في المعلوماتية مع الإدارة كاختصاص فرعي وشغل عدة مناصب في شركات اجنبية خارج سورية وسجل عدة براءات اختراع هناك وعمل مديراً عاماً لمركز آبل كومبيوتر في دمشق وشارك في تأسيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وانتخب في مجلس إدارتها وبقي فيه حتى عام 1998 وعاد الى سورية نهاية عام 2005 حيث عمل مستشارا في رئاسة الجمهورية.

وشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة عامي 2006 و2007 وعمل من دمشق مستشاراً علمياً استراتيجياً لبعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.

والدكتور بطرس الحلاق وزير الإعلام من مواليد يبرود 1966 أستاذ جامعي يحمل درجة الدكتوراه في إدارة المؤسسات الإعلامية من جامعة القاهرة عام 2000 عمل نائباً لرئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية 2021 وأستاذ إدارة المؤسسات الإعلامية في كلية الإعلام-جامعة دمشق منذ عام 2000 حتى تاريخه. وأستاذ إدارة العلاقات العامة في الجامعة الافتراضية السورية من عام 2008 حتى تاريخه.

وخلال مسيرته الاكاديمية عمل عميداً لكلية الاعلام 2013-2017 ورئيس قسم العلاقات العامة والاعلام بالكلية وعضو الهيئة التدريسية ورئيس قسم الاستشارات والبحوث في المعهد العالي للتنمية الإدارية في جامعة دمشق.

وعمل أستاذاً للدراسات العليا في المعهد العالي للتنمية الإدارية وأستاذ الدراسات العليا في المعهد العالي لإدارة الأعمال ومحاضرا في المعهد الوطني للإدارة وأستاذ إدارة المؤسسات الإعلامية في جامعة بلاد الشام 2013.

أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ونشر العديد من البحوث العلمية المحكمة وشارك في مهمات علمية محلية وعربية وعالمية ولديه من المؤلفات المنشورة 11 كتابا.

والدكتورة ديالا بركات وزير دولة تحمل دكتوراه في المنحوتات الحجرية الرومانية جامعة روما الثالثة بإيطاليا ودبلوماً في الآثار الكلاسيكية جامعة دمشق وإجازة في الآثار- جامعة دمشق وتجيد اللغات الإيطالية والفرنسية والانكليزية واتبعت العديد من الدورات التدريبية وعملت معاون رئيس دائرة آثار حمص ورئيس شعبة التنقيب في دائرة آثار حمص ومدرسة في

جامعة البعث “كلية السياحة” التعليم المفتوح والدراسات العليا ورئيس لجنة جرد متحف تدمر الوطني وشاركت في العمل الأثري “التنقيب” والتوثيق مع عدة بعثات أجنبية ووطنية منذ عام 2001 وفي توثيق أضرار متحف تدمر ضمن فريق المديرية العامة للآثار والمتاحف عام 2016.