الواعدة هند ظاظا ضمن البعثة.. مشاركة مهمة لطاولتنا في البطولة العربية

تنطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمان البطولة العربية المجمعة بكرة الطاولة لكافة الفئات العمرية، حيث يشارك فيها منتخبنا الوطني على أمل تحقيق نتائج جيدة، والوصول لمنصات التتويج.

اللجنة المنظّمة للبطولة عقدت صباح اليوم الاجتماع الفني للبطولة بمشاركة ممثّلي المنتخبات، حيث ألغت مسابقة الفرق لفئة البرعمات بسبب قلة عدد الدول المشاركة بالفئة، وتم الإبقاء على مسابقة الفردي التي ستمثّلنا فيها اللاعبة إباء حلاق فقط.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعات، حيث أوقعت القرعة منتخب الناشئات بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر والكويت، في حين أوقعت القرعة منتخب الأشبال بالمجموعة الثانية التي ضمت الأردن والعراق وقطر، كما أوقعت منتخب الناشئين بالمجموعة الأولى إلى جانب قطر والعراق ومصر.

من جهة أخرى، خسرت بعثتنا جهود اللاعبة شام أسد بسبب تجدد إصابة سابقة بالوتر، وذلك أثناء المعسكر التحضيري للمنتخب، كما خسر منتخبنا جهود اللاعب سالم ظاظا بعد أن تبيّن من خلال الكشف الطبي أنه مصاب بتراكم جرثومي بالرئة اليمنى، ما تطلب دخوله المشفى لإجراء العلاجات اللازمة، فيما ستكون النجمة الواعدة هند ظاظا متواجدة مع المنتخب.

مدرب منتخبنا الوطني محمد أوغلي أشار لـ “البعث” إلى أن تدريبات المنتخب سارت وفق الخطة الموضوعة، حيث تم خلال المعسكر إجراء حصتين تدريبيتين كل يوم صباحاً ومساء في صالتي تشرين والفيحاء، إذ تم تقسيم أعضاء المنتخب إلى مجموعتين وفق معطيات محددة تخدم الغاية التدريبية، في مقدمها استغلال وقت التمرينات كون عدد الطاولات في أي من الصالتين غير كاف ليتدرب الجميع بوقت واحد في صالة واحدة، وتم تبديل المجموعات في كل مرة وفق الهدف المحدد من كل تمرين، وأحياناً تكون الغاية تحديد فرق الزوجي في كل فئة، وهذا يتطلب معرفة مدى الانسجام بين اللاعبين ليتم بناء عليه اختيار المشاركين في كل فئة كون كل فئة تضم ثلاثة أفراد، والمطلوب اختيار اثنين منهم لهذه المسابقة، وتم أحياناً أخرى التدريب بين اللاعبين الصغار والكبار، والتدريب بين اللاعبين من الفئة نفسها، ومرة ثالثة يكون التمرين مشتركاً بين الذكور والإناث من الفئة العمرية نفسها.

وأضاف أوغلي بأن المشاركة هي الأولى لطاولتنا بعد غياب لأكثر من عشر سنوات، وتم التعويل كثيراً على أبطالنا بهذه الفئات بتحقيق نتيجة جيدة تعيد الألق للعبة، وعلى بطلتنا هند ظاظا وشقيقها عبيدة وآية علي والبقية للوصول لمنصات التتويج.

الجدير بالذكر أن بعثة منتخبنا ضمت: بسام خليل رئيس اتحاد كرة الطاولة (رئيساً للبعثة)، وسوسن مصطفى (إدارية)، ورضوان موصلي، ومحمد أوغلي، وعلي حلاق (مدربين)، ومن اللاعبين واللاعبات: هند ظاظا – زيد قطريب – غيث غريب – إبراهيم الشيخ طه – الورد الدمقسي – محمد طربين – عبد الله عجاج – عبيدة ظاظا – آية علي – انانا كردية – نايا سليمان – سلاف محمود – جولي ديوب – إباء حلاق – حلا حمامه – هبة معراوي.

عماد درويش