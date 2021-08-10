بكلفة 175 مليون ليرة.. تأهيل جزء من طريق حمص – دمشق

حمص – عادل الأحمد

بدأت دائرة الأشغال بمجلس مدينة حمص مشروع إعادة تأهيل وتجميل جزء من طريق حمص- دمشق، ويمتد من إشارة القلعة شمالاً وحتى دوار السيد الرئيس جنوباً.

ويتضمن المشروع توسيع الشارع بالاتجاهين وبواقع /1/ متر في كل حارة، مع إعادة استبدال الأرصفة والكهرباء والمنصفات وبعرض 140سم، مع أطاريف ومواقف للسيارات، مما يحدّ من الازدحام في الشارع الأكثر حيوية في المدينة والذي يخدم نحو 20 حياً.

وبينت المهندسة سلام حاكمي المشرفة على المشروع أن الهدف الأساسي هو تحسين المنطقة بشكل عام من الناحية الجمالية، وتخفيف الازدحام الذي يتسبّب به وقوف السيارات بشكل عشوائي على الجانبين، والأعمال تجري بوتيرة عالية ونتوقع أن يتمّ إنجاز المشروع قبل انتهاء المدة العقدية.

وأوضح المهندس عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص أن الشارع لم تنفذ فيه أية أعمال صيانة أو تأهيل منذ ثلاثين عاماً، والجزء الذي نحن بصدد تنفيذه هو استكمال للأعمال التي جرت خلال السنوات السابقة للأجزاء الجنوبية باتجاه دوار تدمر والجامعة.

يذكر أن المشروع من تنفيذ الشركة العامة للتعمير والبناء بحمص وبقيمة عقدية 175 مليون ليرة وبمدة إنجاز سنة واحدة.