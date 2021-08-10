تعديل خدمة الريف أهم توصيات مؤتمر عام الصيادلة

دمشق _ بسام عمار:

توصيات ومقترحات هامة تم اقرارها في ختام المؤتمر العام التاسع والثلاثين لنقابة الصيادلة الذي عقد مؤخرا والتي من شأنها تحقيق قفزة نوعية بالعمل النقابي وخدمة الأعضاء على مختلف الصعد.

نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي ذكرت لـ”البعث” أن من أهم التوصيات: تعديل قانون خدمة الريف بحيث تعد خدمة الزملاء في المكاتب العلمية ومعامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها وشركات النفقات الطبية والتأمين الصحي والجامعات الخاصة والصيدلي الذي يعمل بصفة صيدلي اضافي في أي صيدلية في سورية خدمة ريف وتعديل تعويض التفرغ واحتسابه على أساس الراتب الشهري المقطوع الحالي للصيادلة الموظفين لإنصافهم ولمنع تسرب الكوادر الصيدلانية العامة في القطاع العام والسعي لدى وزارة المالية لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة بحيث لا يقل عن مليون ومئتي ألف ليرة وأن يراعى عند تصنيف الصيدليات الموقع والمساحة والمنطقة التي تقع فيها وتفعيل دور ممثل النقابة في لجنة التصنيف الضريبي عند زيارة الصيدليات وإعداد قرار التصنيف من قبل الفرع المختص لتحقيق العدالة الضريبية.

كذلك تعديل قرار مجلس الوزراء الخاص بالمكافأة الشهرية الممنوحة للعاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي بحيث لا تقل عن مئة ألف ليرة والطلب من وزارة الصحة ادراج اختصاص الصيدلة السريرية في مفاضلة الوزارة ضمن استيعابها لخريجي الجامعات السورية وغير السورية بمعدل لا يقل عن ثلاثة مقاعد في كل مشفى تابع لها كمرحلة أولية والسماح بتواجد مساعد صيدلي مع وجود الصيدلي الأصيل أو الاضافي أو المدير الفني وليس بغياب الصيدلي وإعطاء تراخيص مزاولة في شركات التأمين الصحي وادارة النفقات الطبية والجامعات الخاصة وأن تكون مساحة المستودع لا تقل عن ستين مترا وعدم المساس بالمسافات بين الصيدليات المحددة من وزارة الصحة وإحداث فرع للنقابة بمحافظة القنيطرة .

وأضافت: تمت الموافقة رفع اعانة العجز والوفاة من مليون ونصف الى مليوني ليرة ورفد صندوق دعم الشهداء وجرحى الجيش بعشرين مليون ليرة وشراء عقار من وفورات الأعوام الماضية من أموال صندوق اعانة العجز والوفاة وإقرار رسم اغتراب في حال كان الصيدلاني خارج القطر بحيث يدفع مبلغ مئتي ألف ليرة عن كل سنة اغتراب منها مئة وخمسين ألف ليرة اذا كانت الاضبارة في النقابة تدفع لصالح خزانة التقاعد وخمسين ألف ليرة في حال وجود ادارة فنية والاضبارة في الفرع تجبى لصالحه وتأسيس صيدلية مركزية أو أكثر في مركز المدن تقوم بتأمين الخدمات الدوائية ورفع الراتب التقاعدي بداية العام القادم من أرباح المستودع المركزي بقيمة يحددها مجلس الخزانة وفق الامكانيات وبدون أي اضافة على الرسوم السنوية والبدء بإعداد دليل الملازمة السوري وطباعته ودفع جزء من رسوم صيادلة حماة يحددها مجلس الفرع من أرباح الصيدلية المركزية وفتحة التوزيع فيه وشراء مقر لفرع دير الزور لصالح خزانة التقاعد ليقدم للفرع.