25 ضبطاً بحق سرافيس مخالفة بالقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

نظمت دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية في محافظة القنيطرة 25 ضبطاً تموينياً بحق سرافيس تتقاضى زيادة عن التعرفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المهندس حمدي العلي أن سبب تنظيم هذه الضبوط يعود لعدم الإعلان عن تعرفة الركوب داخل السرفيس؛ وتقاضي زيادة عن التعرفة المقررة؛ مشيراً إلى أن الضبوط طالت سرافيس عاملة على خط دمشق القنيطرة؛ وخطوط خان أرنبة جبا ؛ وخان أرنبة مدينة البعث ؛ وخان أرنبة نبع الصخر وغيرها .

ودعا العلي المواطنين لتسجيل شكوى هاتفية بالمديرية بحق أي سرفيس ؛ يأخذ زيادة عن التعرفة المقررة ؛ لمخالفته أصولاً وفوراً .