خلاف مع ساكن يؤخر استكمال عقدة الشريعة بحماة

حماة- حسان المحمد

بعد وضع عقدة الشريعة بحماة بالخدمة وربط الأحياء الجنوبية بمنطقة الحاضر مكان عبور نهر العاصي، واختصار المسافات بين أطراف المدينة والذي لاقى ارتياحاً مرورياً وخدمياً، إضافة إلى فك الاختناق المروري للسيارات في مركز المدينة، إلا أن ثمة تفرعات تحتاج إلى استكمال وأهمها الشارع الواصل من الجامع الشرقي إلى أمانة السجل المدني، حيث بقي متعثراً نتيحة الخلاف حول إخلاء بناء سكني ومنح صاحبه البديل في حي ضاحية أبي الفداء، فيما أكد رئيس مجلس مدينة حماة المهندس معاوية جرجنازي لـ”البعث” أن موضوع الإخلاء مع صاحب السكن أنهي وفي مراحله الأخيرة، وخلال الأيام القادمة يستكمل الطريق المحاذي للجامع.

بدوره أشار المهندس ياسر الجنيد رئيس دائرة الأشغال بمجلس المدينة إلى المباشرة بتنفيذ أعمال جدران استنادية جانب الجامع الشرقي بالنسبة لعقدة الشريعة المرورية.