رئيسي: تعاون دول المنطقة دون تدخل خارجي شرط للأمن المستدام

جدد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي التأكيد على أن التعاون والتعاضد بين دول المنطقة دون التدخل الخارجي هو الشرط اللازم لاستدامة أمن المنطقة وإرساء الاستقرار بين دولها وتوفير الرفاهية لشعوبها.

وشدد رئيسي، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية متمسكة بأن الحوار بين دول المنطقة لتسوية القضايا فيما بينها وتحسين العلاقات هو أمر يكرّس الأمن والاستقرار بين دولها، كما أن التدخل الأجنبي في شؤونها يثير التوتر وينطوي على تهديدات.

كما أعرب رئيسي عن شكره لدعوة العراق لإيران للمشاركة في مؤتمر دول دور العراق منوهاً بعمق العلاقات الإيرانية العراقية.

وسلم وزير الخارجية العراقي، خلال الاجتماع مع الرئيس الإيراني الدعوة لإيران للمشاركة في الاجتماع، الذي وصفه الوزير بأنه خطوة في دعم العملية السياسية والتنمية الاقتصادية للبلاد، معتبراً أن عقده خطوة في سبيل وضع حجر الأساس لعمل جماعي لدول المنطقة من أجل خلق الأمن الدائم في المنطقة.

ورأى الوزير أن الأمن الدائم في المنطقة لن يكون ممكناً لولا وجود إيران والعراق، وأضاف: “إن عقد هذا الاجتماع سيخلق أساساً للحوار بين دول المنطقة من أجل التوصل إلى تفاهم جماعي في المنطقة”.

وفي وقت سابق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها دون أي تدخل خارجي، منتقداً التحركات المشبوهة الأخيرة للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني في المنطقة.

وقال شمخاني، لدى استقباله حسين، “إننا نرصد عن كثب التحركات المشبوهة للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني في المنطقة ما يمهد الأرضية لزعزعة الأمن بين الدول، لكن نقف بشكل ثابت وجلي أمام هذه التحركات، وعلى استعداد تام لتحييد المخططات الرامية لضرب استقرار المنطقة”، كما انتقد ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في التعامل مع دول المنطقة.

من جهة أخرى شدد شمخاني على ضرورة التنفيذ الكامل والسريع للاتفاقيات بين طهران وبغداد لزيادة مستوى التعاون الشامل والرفاهية لشعبي البلدين.

بدوره أكد الوزير حسين أن أي عمل ضد إيران من أي مكان في العراق هو مخالف لأجندة الحكومة العراقية، مشدداً على التصدي بقوة لأي جماعة تريد استغلال الأراضي العراقية بأي شكل من الأشكال لتهديد أمن إيران.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وصل إلى طهران اليوم الثلاثاء، والتقى نظيره محمد جواد ظريف، وفق ما ذكرت وكالة “إسنا” الإيرانية.

وأفادت الوكالة الإيرانية بانعقاد لقاء جمع الوزيرين حسين وظريف في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، وسط العاصمة طهران.

وفي حين أشارت الوكالة إلى أنه “تمّ البحث في العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية” خلال اللقاء، توقعت، بناءً على بعض التقديرات، أن يقدّم وزير الخارجية العراقي إلى السلطات في طهران دعوة من أجل حضور إيران قمة بغداد الدولية”.

وتأتي الزيارة غداة إعلان العراق أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم المشاركة في “مؤتمر إقليمي” تستضيفه بغداد أواخر شهر آب الجاري.