روسيا: تفسير واشنطن للقرار 2254 حول سورية سخيف ومثير للسخرية

جددت روسيا التأكيد بأن الوجود العسكري الأميركي في سورية غير قانوني وقالت إن تفسير واشنطن للقرار 2254 “سخيف ومثير للسخرية”.

وكان المتحدث باسم ما يسمى بـ “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة الإرهاب واين ماروتو ادعى في تغريدة على تويتر أن “القوات الأميركية موجودة في سورية بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2254 الذي تم تبنيه في كانون الأول من عام 2015”.

ونقلت وكالة تاس عن السفارة الروسية في واشنطن قولها في تغريدة على تويتر تعليقاً على هذه المزاعم “إن الحقيقة تؤكد أن القوات الأميركية لا تتمتع بأي تفويض قانوني للبقاء في سورية وتفسيركم لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 سخيف.. رجاء اقرؤوا الوثيقة بدقة وتمعن”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في حزيران الماضي عدم قانونية الوجود العسكري الأميركي في سورية مبينة “أن الأميركيين يتمسكون دائماً بأمور غير واقعية ويغيرون نهجهم جذرياً بعد تغيير إدارتهم”.

ويؤكد القرار 2254 الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي.

من جانبه، أكد المحلل السياسي التشيكي فاتسلاف أوملاوف أن الغرب مني بهزيمة واضحة في سورية رغم تحالفه ودعمه للمجموعات الإرهابية فيها واستخدامه مختلف الأساليب لاستهدافها. وقال أوملاوف في مقال نشره موقع “ايه ريبوبليكا” الالكتروني التشيكي اليوم “إن الغرب ونتيجة لهذه الهزيمة يحاول تغيير تكتيكاته في سورية عبر الحصار والعقوبات والعمل بشكل ممنهج على تدمير البنى التحتية عن طريق هجمات تشنها الخلايا الإرهابية ومساعدة الميليشيات الانفصالية على نهب النفط والثروات السورية”. وشدد على أن سورية وبالتعاون مع روسيا وحلفائها ستحقق النصر على الإرهابيين وستسترجع أراضيها المحتلة من قبل قوات الاحتلالين التركي والأمريكي.