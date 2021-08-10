لخروجهم بمظاهرات ضدها.. “قسد” تختطف عدداً من أهالي تل حميس

اختطفت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المواطنين في ناحية تل حميس جنوب القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من مسلحي ميليشيا (قسد) أقدموا صباح اليوم على مهاجمة عدد من المواطنين في عدة أماكن في ناحية تل حميس واختطفوا عدداً منهم واقتادوهم إلى جهات مجهولة بذريعة المشاركة في مظاهرات خرجت في المنطقة مؤخراً ضد ممارسات الميليشيا وللمطالبة بطردها من مناطقهم.

وقام أهالي بلدة تل حميس في الأول من الشهر الجاري باعتراض رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي ورشقوه بالحجارة مرددين عبارات تطالب بطرد قوات الاحتلال وعملائها من جميع الأراضي السورية.

ولفتت المصادر إلى أن العشرات من أهالي ناحية تل حميس خرجوا بمظاهرات متفرقة في مناطق مختلفة من البلدة احتجاجاً على اختطاف عدد من الشبان من قبل ميليشيا (قسد) لزجهم قسراً في صفوفها.