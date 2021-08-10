قرار تحديد أوقات فتح وإغلاق المحال التجارية.. محافظات أخرى على خطى دمشق!

دمشق – علي حسون

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مازن غراوي أن المحافظة لا تتبنى ما يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي بأن هدف قرارها “تحديد أوقات فتح وإغلاق المحال التجارية” يتمثل في تخفيف الهدر بالطاقة الكهربائية والحد من الاستجرار غير المشروع لبعض المحال، موضحا في تصريح خاص لـ “البعث” أن القرار ليس جديداً وليس وليد اللحظة بل كان معتمداً قبل سنوات الحرب إلا أنه وخلال السنوات الماضية راعت المحافظة أصحاب المحال والفعاليات نتيجة الظروف وغضت البصر عن تطبيق القرار وسمحت لهم بالفتح لأوقات متأخرة، لافتاً إلى أن الظروف الحالية تتطلب العودة إلى القرار وإعادة تنفيذه وخاصة أن المحافظة قامت بدارسته دراسة متأنية وذلك من خلال وضع توقيت مناسب لكل فعالية ومحل تجاري بما يتناسب مع بضائعه والحاجة الضرورية له.

ولم يخف غراوي ورود شكاوى عديدة من جوار أصحاب المحال نتيجة الإزعاجات وتشغيل المولدات إلى أوقات متأخرة بمنتصف الليل ما دعا المحافظة إلى التدخل وتنظيم عملية الفتح والإغلاق للمحال التجارية.

ويرى غراوي أن ما اتخذته المحافظة جاء مناسباً لجميع الفعاليات التجارية ولا يمكن لأي صاحب فعالية أن يعترض على الموعد المحدد كون التوقيت منطقي ومعقول للجميع.

وبين غراوي أن المحافظة كلفت قيادة الشرطة بمتابعة تنفيذ القرار وفي حال المخالفة ينظم الضبط اللازم مع تدرج بالاغلاقات حسب القوانين أصولاً.

وبدأت المحافظات الأخرى تحذوا حذو دمشق لتلتحق حلب معها وريف دمشق على الطريق، إذ بين عضو المكتب التنقيذي في ريف دمشق ريدان الشيخ أن قرار تحديد الفتح والإغلاق للمحال في محافظة ريف دمشق سيصدر غداً ويعمم على البلديات والنواحي من أجل تنفيذه أصولاً، موضحاً أن القرار في ريف دمشق لن يختلف كثيراً عما حددته دمشق إلا بفارق بسيط بالمواعيد والساعات حسب طبيعة المحافظة.