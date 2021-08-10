10, آب, 2021 - 4:40 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

مرسوم بتعيين الدكتور فادي سلطي الخليل رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي

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أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (209) لعام 2021 القاضي بتعيين الدكتور فادي سلطي الخليل رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (209)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام القانون رقم (1) لعام 2011.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يعين السيد الدكتور فادي سلطي الخليل- الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق- رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

المادة 2- يتقاضى السيد الدكتور فادي سلطي الخليل الأجر والتعويضات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3- ينهى العمل بالمرسوم رقم (204) تاريخ 3-7-2016 المتضمن تعيين الدكتور عماد عبد الغني الصابوني رئيساً  لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 2-1-1443 هجري الموافق لـ 10-8-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

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