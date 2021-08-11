السماح بدخول السوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج ترانزيت عبر معبر نصيب- جابر

أعلنت وزارة الداخلية السماح لكل السوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج والراغبين بزيارة بلدهم بالمرور ترانزيت عبر معبر نصيب-جابر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القرار يأتي لاحقاً لمنشورها الصادر بتاريخ 8-8-2021 بخصوص السماح للسوريين المقيمين في السعودية ودول الخليج، والذين دخلوا إلى القطر، بالمرور ترانزيت عبر المعبر المذكور إلى دول الخليج، وأنه جاء بعد التنسيق مع الجانب الأردني، مشددة على الالتزام بالتعليمات الصحية بخصوص فيروس كورونا.

وأوائل الشهر الماضي، دعا رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري بكامل طاقته وضمان انسيابية عمله من خلال استمرار حركة الأفراد والشحن، ووجه بإيقاف العمل بنظام النقل التبادلي للشحن في أقرب وقت ممكن لضمان انسيابية تدفق المواد، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية اللازمة، وطلب رفع عدد القادمين عبر المعبر إلى 500 شخص يومياً بدلاً من 150 إضافة إلى السماح للمغادرين عبر المعبر من مختلف الجنسيات بالمغادرة دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.