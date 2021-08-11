بطولة ناجحة للبولينغ ومشاركات قادمة للبلياردو

اختتمت أمس بطولة الجمهورية لرياضة البولينغ بعد منافسات استمرت لثلاثة أيام كانت حافلة بالإثارة والتحدي بين 39 لاعباً مثّلوا محافظات: (دمشق وريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس)، ومنذ المباريات الأولى ظهر تميز وقوة أربعة متنافسين هم: بشار جنده لي، ومصطفى شمدين، وغياث خليل، وفادي بله الذين صعدوا بالفعل إلى الدور النهائي، حيث فاز بالمركز الأول جنده لي، تلاه شمدين، حيث قدم اللاعبون مباراة قوية حسمها جنده لي لمصلحته.

أمينة سر اتحاد البلياردو والسنوكر والبولينغ، والمشرفة على البطولة روعة سيفو أكدت لـ “البعث” أن البطولة كانت ناجحة من كافة النواحي الفنية والتنظيمية، وقدم اللاعبون في الأدوار النهائية أداء ومستوى مميزين، كما برز كل من خالد جراح، وسامر مارديني، ولؤي كبب الذين يتميزون بالمهارات التي نالت استحسان الجمهور، وشكرت رئيسي لجنتي المسابقات والحكام: بشار القهوجي، وباسم النابلسي، والمدير الفني للبطولة البطل السابق موفق الحبوش، وعضو الاتحاد الدكتور ماهر ريا الذين قاموا في نهاية البطولة بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بكؤوس تذكارية.

وأشارت سيفو إلى أن اتحاد اللعبة يقيم حالياً معسكراً تدريبياً مغلقاً للاعبي البلياردو والسنوكر في مدينة الفيحاء بدمشق استعداداً للاستحقاقات القادمة، والبطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تقررت إقامتها في مصر في شهر تشرين الثاني المقبل، حيث يشرف على المعسكر المدرب باسم عبود، والإداري العام أزهر الزيبق، كما سيقيم الاتحاد بطولة الجمهورية للرجال بالبلياردو بالفترة ما بين 27-28 من الشهر الجاري، كذلك سيقيم بطولة الجمهورية للناشئين بالفترة ما بين 29-30 من الشهر الحالي.

عماد درويش