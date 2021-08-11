غرفة سرية للاتجار بالدقيق بمخبز باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أسفرت جولات الرقابة التموينية التي نفّذتها مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية عن ضبط غرفة سرية ملاصقة لمخبز ستمرخو من أجل الاتجار بالدقيق التمويني.

و ذكر مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك سامر سوسي أن مستثمر مخبز ستمرخو يخبّئ 24 كيس دقيق تمويني في غرفة سرية بجانب المخبز بغرض الاتجار مع وجود نقص بمعدل كيس دقيق من إنتاجه اليومي، مؤكداً أن المديرية ضبطت الكميات والغرفة السرية العائدة للمخبز المعدّة للاتجار بقصد المنفعة المادية في السوق، وأن المديرية نظّمت الضبط التمويني بحق مستثمر المخبز بمخالفة عدم التقييد بمواعيد العمل وحيازة دقيق تمويني بطريقة غير مشروعة بقصد الاتجار به لتحقيق المنفعة المادية ووجود نقص ضمن مخصصاته اليومية بمقدار كيس دقيق تمويني.