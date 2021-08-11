فريق الحرية يصطدم بالعوائق.. وتعاقدات متوقعة قريباً!

حلب- محمود جنيد

في الوقت الذي أنهى فيه فريقا الاتحاد وعفرين تحضيراتهما للدوري الممتاز بكرة القدم الذي ينطلق الجمعة المقبل، مازالت انطلاقة فريق الحرية الأول بكرة القدم التحضيرية خجولة ومتوارية خلف ظروف النادي المادية الصعبة ومديونيته التي تزيد عن 400 مليون ليرة، ترافقها حالة من التوجس وعدم الرضى من قبل الجماهير العرباوية التي مازالت بعض أصواتها تنادي بعزل الإدارة عبر صفحاتها الفيسبوكية.

مدرب الفريق عبد اللطيف الحلو من جهته أوضح لـ “البعث” أنه بصدد تجهيز فريق جديد، لكن ذلك يصطدم بالعائق المادي الذي لم يجد له مخرجاً، وأفصح الحلو عن مجموعة من الأسماء، بعضها من تم التفاوض معهم، وأخرى على خط التواصل، والبقية ملتزمة بتدريبات الفريق حالياً: (عمر حميدي، محمد عدرا، محمد مارديني، محمد ادلبي، خالد بركات، فضل عليص، إبراهيم جمرك، محمد قويري..)، مؤكداً أن الذي يمنعه من الإفصاح عن التحركات القائمة بالنسبة للتعاقدات هو استثمار اللاعبين ذلك لصالحهم (تحلية بازارات) مع أندية أخرى، وشدد الحلو على أن فكرة العودة إلى الدرجة الممتازة تعتبر أولوية بالنسبة له، وسيسعى إليها بكل قوة، لكن ذلك يحتاج لعون مادي قبل أي شيء آخر.