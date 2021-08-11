محافظة دمشق: لا رجعة عن قرار “تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية”

دمشق – علي حسون

في الوقت لم يلق فيه قرار المحافظة القاضي بتحديد موعد وإغلاق المحال التجارية والفعاليات الأخرى في مواعيد محددة رضا التجار، ومطالبة تجار دمشق لقاء المحافظ في محاولة منهم لتعديله، أكد عضو المكتب التنفذي المختص في المحافظة مازن غرواي أن القرار صدر، ولا رجعة عنه، كونه أقرّ بعد دراسة وافية من المعنين في المحافظة.

واعتبر غراوي أن باب التحاور مع التجار مفتوح بما لا يتعارض مع صلب القرار، مع تأكيده على أن القرار ليس بجديد على التجار فهو مطبق من قبل سنوات الحرب، مبدياً استعداد المحافظة للاستماع للتجار وإمكانية الأخذ باقتراحاتهم التي تصب بالمصلحة العامة.

وكان تجار أسواق “الصالحية والحمراء والشعلان والشهداء والطلياني والجسر الأبيض والحميدية وأسواق الميدان في دمشق”، قد تنقدموا باعتراض على قرار إغلاق الفعاليات التجارية عند الساعة الثامنة مساءً.

وجاء في كتاب التجار: “نود إعلامكم باعتراضنا على القرار الخاص بتحديد مواقيت إغلاق الفعاليات التجارية والصادر عن محافظة دمشق والمحدد بضرورة الإغلاق في الساعة الثامنة مساء، مما يسبب لنا الضرر الكبير نتيجة هذا القرار لأسباب مختلفة منها دخول الأسواق بفترة الاستعداد للعودة للمدارس والتي تستمر طوال شهر آب، إضافة إلى أجواء الحرارة المرتفعة صيفاً التي تجعل من الفترة المسائية للشراء أولوية لدى الزبائن”.

وطالب التجار، “بالاجتماع مع محافظ دمشق لوضعه بصورة حقيقية للأسواق وأيضاً إعادة دراسة هذا القرار ومعاملتهم أسوة بالمحال التجارية لبيع الألبسة والأحذية والإكسسوارات وغيرها والموجودة ضمن المولات والمجمعات التجارية حتى الساعة الواحدة ليلاً أو زيادة توقيت فتح الأسواق إلى العاشرة والنصف ليلا .