24 جريحاً من الجيش والقوات الرديفة وصلوا إلى روسيا لتلقي المزيد من العلاج

وصل إلى روسيا 24 من جرحى العمليات الحربية بنسب عجز مختلفة من الجيش والقوات الرديفة وذلك لإجراء عمليات جراحية في مركز سانت بطرسبرغ التابع للأكاديمية الطبية العسكرية الروسية وتلقي علاجات متعددة الاختصاصات في الجوانب العظمية والعصبية والعينية والفكية والجراحة العامة.

ويأتي توجه الجرحى إلى روسيا في سياق تعاون مستمر بين الجانبين السوري والروسي في المجالين العسكري والطبي وذلك بناء على طلب وزارة الدفاع السورية من نظيرتها الروسية لمتابعة معالجة عشرات الحالات من جرحى العمليات الحربية ممن أصيبوا إصابات بليغة وتلقوا العلاج في المشافي العسكرية السورية ليتم استكماله في المراكز الطبية العسكرية الروسية.

وكانت مجموعة من الاختصاصيين من الخدمات الطبية العسكرية الروسية قد أجرت خلال الفترة الماضية معاينات تشخيصية لأكثر من 100 جريح وحددت الحالات التي يمكن متابعة معالجتها لدى مركز سانت بطرسبرغ الطبي العسكري والتي تعتبر من الحالات الصعبة والمعقدة طبيا مع الاشارة إلى ان الحالات التي اختارها الاختصاصيون الروس هي حالات تحمل مؤشرات ممكنة للعلاج وفق الموارد والاختصاصات المتاحة في روسيا وبذات الوقت لا يمكن التنبؤ بالنتائج الطبية لتلك العلاجات نظراً لصعوبتها الشديدة حيث سيضع الجانب الطبي الروسي كل خبرته وإمكاناته في هذا السبيل.

يذكر أن التعاون وإيفاد الجرحى لروسيا سيستمر كلما أمكن ذلك من طرف الجانب الروسي لإرسال فرق التقييم والتشخيص الطبي للحالات الصعبة والحرجة ولاستقبال مزيد من حالات الجرحى سنوياً.