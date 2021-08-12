الاحتلال الأمريكي يخرج 30 صهريجاً محملة بالنفط السوري باتجاه الأراضي العراقية

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر محلية من منطقة رميلان أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 30 صهريجاً معبأة بالنفط إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي الاثنين الماضي رتلاً مؤلفاً من 80 صهريجاً محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته.

وفي إطار جرائمها المتواصلة بحق الأهالي أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

مصادر محلية ذكرت أن مجموعات من ميليشيا “قسد” أقامت حواجز مسلحة على مدخل شوارع بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي وداهمت منازل المواطنين واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وصعدت ميليشيا “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها لزجهم قسراً بالقتال في صفوفها.