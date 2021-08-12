تسويق ٣٠٠ طن من توت القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

شارف فلاحو محافظة القنيطرة على الانتهاء من تسويق كامل إنتاجهم من التوت بجهودهم الخاصة، وتمّ بيع أغلب الإنتاج في سوق الهال بدمشق.

وأوضح مدير الزراعة المهندس أحمد ذيب أن إنتاج المحافظة من التوت بلغ ٣٣٠ طناً، وأن المساحة المزروعة بأشجار التوت بلغت ١٤٠ هكتاراً في قرى حضر ومزارع الأمل وطرنجة وجباتا الخشب.

ويُقدّر إنتاج الشجرة الواحدة بين ٤٠ – ٦٠ كغ من التوت، وهناك نحو ٨٣٠٠ شجرة مثمرة بالمحافظة من التوت الشامي.

أما المهندس الزراعي عبد الله شرارة فقد أشار إلى الأهمية الاقتصادية لشجرة التوت، كونها لا تحتاج لأي عناية خاصة كشجر التفاح والكرز، فضلاً عن إنتاجها الوفير ومردودها الجيد على الفلاحين، لذلك نلاحظ إقبالاً على زراعتها، وتوفير غراسها بسعر رمزي للفلاحين، علماً أن قسماً من الإنتاج يتمّ تحويله لمربّى مشمش للاستهلاك المنزلي أو بيعه بالأسواق أيضاً.