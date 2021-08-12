رد من اتحاد غرف السياحة السورية

إلى صحيفة “البعث”

تحية طيبة

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 6/ 8/ 2021 تحت عنوان “أين ضوابط الأسعار والضرائب من المنشآت السياحية في ظل الافتقار لأبسط الخدمات”، بقلم الصحفي عبدالرحمن جاويش، نوضح لكم مايلي:

نود لفت النظر كاتحاد غرف سياحة أنه منذ بداية الموسم الصيفي قدمنا لائحة متضمنة أسماء وأسعار كافة المنشآت السياحية من سويات مختلفة في المحافظات السورية، أسعارها تبدأ من 30000 ل. س لليلة الوحدة، بالإضافة إلى خيارات عدة للسياحة الشعبية بأسعار رمزية للإقامة والدخول إلى الشواطئ المفتوحة. ومع ذلك، يتم تسليط الضوء على أسعار الفنادق الدولية سوية الخمس نجوم فقط، واهمال شريحة المنشآت المتنوعة لكافة السويات وصولاً للسياحة الشعبية والداخلية، مع العلم أن نسب الإشغال في الساحل السوري ومناطق الاصطياف تقارب 100% بالرغم من ظروف التشغيل الصعبة والصعوبات المرتبطة بالحصار الظالم والمتمثلة بتقنين الكهرباء والماء وكافة حوامل الطاقة الكهربائية والماء والوقود وارتفاع أسعار الكلف والضرائب والرسوم، مما أثقل كاهل هذا القطاع والذي يعد من أهم روافد خزينة الدولة.

ونحن كاتحاد غرف قمنا بالعديد من المبادرات بالتنسيق مع أصحاب المنشآت سوية نجمتين وثلاث وأربع نجوم لتخفيض الأسعار وتنشيط السياحة الداخلية.

وفي هذا السياق، نأمل من صحيفتكم الموقرة الترويج للسياحة الداخلية والشعبية والإضاءة على المنشآت وأماكن الاصطياف التي تتناسب مع مختلف الشرائح من وجهة نظر ايجابية وتعريف المواطن بالخيارات المتاحة أمامه بدل من ترهيبه بأرقام وصفتموها بالفلكية والترويج لشريحة الخمس نجوم فقط.

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شاكرين تعاونكم

نائب رئيس اتحاد غرف السياحة السورية، رئيس غرفة سياحة دمشق

محمد المملوك