زيارة تفقدية لقرية أم شرشوح في حمص.. وتأكيد على عودة الأهالي

حمص- صديق محمد

تفقد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك الواقع الخدمي في قرية أم شرشوح والتقى الأهالي واستمع إلى مشكلاتهم المتعلقة بتأمين الكهرباء لمن عادوا إلى منازلهم ونقص المياه وقلة المواصلات من القرية إلى مدينة حمص، وعدم وجود مركز صحي وصيانة الطريق الرئيسي وبعض الطرق الفرعية ضمن القرية.

المحافظ اعتبر أن واقع القرية وتحسين الخدمات فيها جزء من خطة المحافظة، مشيراً إلى أهمية وضع خطط وتأمين الأولويات لتسريع عودة باقي الأهالي، وخاصة بموضوع الكهرباء والمياه، بالتنسيق مع مختلف الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية. وأضاف أنه سيتمّ خلال الفترة القادمة متابعة ماتمّ تنفيذه من قبل مختلف المديريات، ومعالجة أسباب التأخير والتنفيذ وفق الإمكانيات، مشدداً على ضرورة تشجيع استمرار عودة المزيد من الأهالي، والمساهمة بالعمل الشعبي لدعم عمل المؤسسات الحكومية، وتوفير مستلزمات القطاع الزراعي، خاصة وأن القرية تضم مساحات جيدة من الأراضي الزراعية.

وشملت الجولة الاطلاع على أعمال التأهيل التي تمّت لعدد من المؤسسات الحكومية ومنها الإرشادية الزراعية، إضافة لمدرسة أم شرشوح التي تمّ تأهيل جزء منها لتكون جاهزة كحلقة أولى مع بداية العام الدراسي القادم.

بدوره أثنى المطران جورج أبو زخم مطران حمص للروم الأرثوذكس على جهود محافظة حمص بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهالي لإعادة الحياة لقرية أم شرشوح التي تشهد كغيرها من القرى المجاورة عودة للأهالي.

من جهته أشار المهندس صالح عمران مدير شركة كهرباء حمص إلى أنه تمّ وضع خطة على عدة مراحل لتأمين التغذية الكهربائية للقرية والمنطقة، والأمر يحتاج وقتاً لتغذية كافة المحور بالكهرباء، خاصة وأن المنطقة بحاجة لكميات كبيرة تصل إلى 5 أطنان من الأمراس لمدّ شبكة المتوسط وسيتمّ العمل على تأمينها.

من جانبه أكد المهندس إسماعيل إسماعيل مدير الموارد المائية أنه تمّ تأهيل وصيانة أقنية الري وتعزيلها وإطلاق المياه فيها لدعم العملية الزراعية، موضحاً أنه يتمّ تقديم كل التسهيلات بخصوص الآبار المرخصة بالمنطقة.

كما تمّ خلال الاجتماع التأكيد على وضع خطة صيانة الطريق الواصل للقرية بخطة عام 2022 مع دراسة وضع عيادة متنقلة لتخديم أهالي القرية من الناحية الصحية.