“شركة بصل” السلمية تزيد ساعات العمل بسبب الكهرباء

السلمية _ نزار جمول

تعاني شركة تجفيف البصل والخضار في سلمية من انقطاع الكهرباء والتقنين الطويل، لذا اضطرت إدارة الشركة لزيادة ساعات العمل وتقسيمه لثلاث ورديات من أجل تلبية الطلبات المتعاقد عليها مع عدد من جهات القطاع العام.

وبين مدير عام الشركة المهندس باسل الحموي أن الشركة ما زالت تواصل استلام الأقماح من المنتجين حسب مواصفات المؤسسة العامة للحبوب وذلك من أجل تنفيذ خطتها لتصنيع مادة البرغل للموسم الحالي والتي تبلغ ٣٥٠ طناً وقد بلغت الكميات المستلمة حتى الآن ٣٠٠ طناً، مشددا على القيام بالتدخل الإيجابي في الأسواق في ضوء ازدياد الطلب على المياه المعدنية المعبأة محلياً في فترة الصيف، لذا أعلنت الشركة عن بيع عبوات بسعة ليتر ونصف بسعر ٥٢٥ ليرة سورية عبر منفذ بيع الشركة المباشر في مدينة سلمية بهدف توفيرها بعد ارتفاع أسعارها.

وأوضح أن مبيعات الشركة بلغت منذ بداية هذا العام وحتى تموز الماضي أكثر من ٢١٦ مليون ليرة سورية نتجت عن تسويق كميات من المواد الغذائية المصنعة والمغلفة ضمن الشركة وبلغت حوالي ١٣٦ طناً.