عمل جراحي نوعي يسجل لمشفى الباسل بطرطوس

طرطوس – وائل علي

رغم الظروف الضاغطة، يتابع مشفى الباسل بطرطوس تقديم خدماته الطبية “الباردة والساخنة” إلى جانب الخدمات العلاجية والإسعافية لمراجعيه ومرضاه دون كلل أو ملل، مسجلاً المزيد من الإنجازات والنجاحات الطبية اللافتة، والتي كان آخرها العمل الجراحي النوعي الذي أنقذ حياة أحد المرضى أثناء مراجعته لقسم جراحة القلب في المشفى.

يقول الدكتور اسكندر عمار، مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس، عن هذا الإنجاز: راجعنا المريض 57 سنة بقصة تعب ووهن عام وذلة تنفسية اضطجاعية وعلى الجهد الخفيف، وللمريض سوابق ارتفاع ضغط دم غير مضبوط وسكري نمط ثانٍ وسوابق توسيع شرايين إكليلية مع زرع شبكات على الشريان الأمامي النازل والمنعكس والأيمن، وقد أجري للمريض طبقي محوري للصدر حيث وجد انصباب جنب ثنائي الجانب خفيف إلى متوسط الكمية ولوحظ توسع بلمعة الأبهر الصاعد 6.2 سم، وبالفحص السريري لوحظ غياب نبض الشريان الكعبري الأيمن.

وأضاف د. عمار: أجري للمريض “شرائح متعددة” مع حقن لدراسة الأبهر الصاعد وجد تسلخ أبهر نمط A يشمل الأبهر الصاعد حتى تفرع الحرقفيين مع تسلخ الشريان العضدي الرأسي والشريانين السباتي الأيسر والأيمن. وأظهر إيكو القلب قبل الجراحة قصور أبهري 3/4 مع نتاج قلب 43%. وقد قرّر فريق الجراحة المكوّن من الأطباء ميسم عبود اختصاصي جراحة القلب، والأطباء المقيمين، وكنان محمود ويوسف سليمان وطبيب التخدير نورس الشيخ وطبيب العناية إلياس بيطار إجراء عمل جراحي للمريض (تسلخ أبهر صاعد) تمّ خلاله تبديل الأبهر الصاعد بكوندويد صنعي مع تصنيع جذر الأبهر وجيب فالسلفا وتبريد لحرارة 17، وإيقاف دوران واستقصاء قوس الأبهر وزرع مجازة صنعية من الكوندويد إلى الشريان السباتي الأيمن، وأظهر إيكو القلب بعد الجراحة صماماً أبهرياً سوي الوظيفة مع نتاج قلب 52% ونبض مجسوس بالطرفين السفليين وعودة النبض للطرف العلوي الأيمن.