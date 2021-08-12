لافروف: منصة القرم تجمّع ساحرات ومشعوذين

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منتدى “منصة القرم” الذي تخطّط كييف لعقده خلال آب الجاري بأنه “ليس سوى تجمع للساحرات والمشعوذين”، وقال خلال كلمة ألقاها في مجمع تافريدا للفنون اليوم: “بعد أسبوع سيقام يوم سباش آخر منصة القرم وخلالها سيستمر الغرب في رعاية مزاج النازية الجديدة والعنصرية الذي تنتهجه السلطات الأوكرانية الحديثة”.

وسباش كلمة تطلق على اللقاءات الليلية للساحرات بهدف الاحتفال أو تنفيذ طقوس محدّدة.

ومن المقرر أن تعقد القمة في الـ23 من آب الحالي، وعرض الجانب الأوكراني على العديد من الدول والمنظمات حضور الحدث، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق، أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشفيتش اليوم أن نشر وحدات دفاع جوي أمريكية على أراضي أوكرانيا يعد مساراً كارثياً لأوكرانيا. وقال خلال اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: “بالنسبة للدعوات الأخيرة الصادرة من كييف من قبل نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف فيما يتعلق بالرغبة في نشر وحدات دفاع جوي أمريكية على أراضيها فإن هذا يعتبر مساراً كارثياً للدولة الأوكرانية”، مضيفاً: إن “محاولات دمج أوكرانيا في الهياكل العسكرية والسياسية الأجنبية ستؤدي بالبلد الذي ظل لفترة طويلة تحت السيطرة الخارجية إلى الخسارة النهائية للسيادة”.

من جهته قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف: إن التصريح المتعلق بالنشر المحتمل لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية على أراضي أوكرانيا يجب اعتباره خياراً افتراضياً فقط”.

وفي شأن آخر، دعت روسيا الولايات المتحدة للاهتمام بمشكلة انتهاكات حقوق الإنسان بداخلها بدلاً من تلفيق الاتهامات للآخرين في هذا المجال.

وردّاً على انتقادات أمريكية لموسكو قالت السفارة الروسية في واشنطن في تغريدة على تويتر اليوم: “يواصل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس انتقاد روسيا لانتهاكها حقوق الإنسان، ولكن في الوقت ذاته حان الوقت لأن تنتبه واشنطن للوضع في الولايات المتحدة”.

وفي الشأن الداخلي الروسي، قالت خدمات الطوارئ الروسية: إن طائرة هليكوبتر من طراز “مي 8” تحطمت في منطقة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي وعلى متنها 16 شخصاً فجر اليوم تم العثور على تسعة منهم أحياء بينما لا يزال سبعة منهم في عداد المفقودين.

وذكرت خدمة الطوارئ المحلية أن المروحية كانت تقل 13 سائحاً وطاقماً من ثلاثة أفراد وتحطّمت قرب بحيرة في جنوب شبه جزيرة كامتشاتكا.

ويتردّد السياح على شبه جزيرة كامتشاتكا للاستمتاع بطبيعتها وتبعد المنطقة أكثر من 6 آلاف كيلومتر إلى الشرق من موسكو وحوالي 2000 كيلومتر إلى الغرب من ألاسكا.

من جهة ثانية، أفادت وسائل إعلام روسية بأن أجهزة الأمن أوقفت مدير مؤسسة معنية بتطوير أنظمة فرط صوتية بتهمة الخيانة العظمى.

ونقلت وكالة “تاس” اليوم عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون تأكيده أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألقت القبض في موسكو على ألكسندر قرآنوف، المدير العام وكبير المصممين في “مؤسسة البحوث العلمية للأنظمة فرط الصوتية” التابعة لمؤسسة “لينينيتس” الدفاعية، بتهمة خيانة الدولة.

وأشار المصدر إلى أن المحققين ينوون مطالبة القضاء باعتقال الموقوف لمدة شهرين على ذمة التحقيق.

ولم تتضح ملابسات اعتقال قرآنوف حتى الآن. ولفتت “تاس”، اعتمادا على بيانات مفتوحة، إلى أن قرآنوف هو صاحب الدكتوراه في العلوم التقنية وبروفيسور في نظم وتكنولوجيات الإدارة في جامعة سان بطرسبورغ بوليتكنيك.